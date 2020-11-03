金山人語／538封關預測 川普90%敗選

川普 能否逆轉勝？這是選前全美最關心的問題。統計網站「538」預測模型顯示，川普90%敗選，逆轉勝不是沒有可能，但機率只有10%。

「538」2日封關預測還包括：川普贏普選票機率只有3%，輸普選票的機率卻高達97%；川白的普選票得票率預計是45.4%比53/3%，川普輸7.9%。2016年，川普輸2%(287萬)普選票給喜萊莉。

在選舉人票方面，538預測，川普拿到189票，白登349票。川普2016雖輸了普選票，但選舉人票贏304票對227票。

當然，今年的民調 也可能像2016那樣失準。但值得注意的是：一，最後兩周，川普全國民調和關鍵州民調一直落後，例如1日公布的NBC/WSJ民調，川普仍落後10個百分點；二，2016的民調失準，其實失準幅度不大，例如在普選票方面，川普輸2%，與民調相去不遠，又如在選舉人票方面，川普逆轉勝，主要靠佛賓威密四州以些微票數反勝；三，今年川普如要重演逆轉勝，必須要民調出現巨幅失準，例如川普在全國民調落後10個百分點，須逆轉的幅度就比2016年大，又如川普在多數關鍵州落後，要全部逆轉難度也比2016年大。

選舉人票決定勝負，因此有必要逐一判定各州。預計川普可拿下以下各州：懷俄明、西維州、奧克拉荷馬、阿肯薩斯、愛達荷、北達他科、南達他科、阿拉巴馬、路易斯安那、肯塔基、內布拉斯加、田納西、密西西比、猶他、堪薩斯、印第安那、阿拉斯加、南卡和蒙大拿，這些州合共125張選舉人票。

預計白登可拿下：華府、維蒙特、夏威夷、麻州、馬里蘭、紐約、加州、羅德島、德拉瓦、華盛頓、康州、新澤西、俄勒岡、伊利諾、新墨西哥、科羅拉多、維吉尼亞、緬因、新罕州、明尼蘇達，這些州合共242張選舉人票，距勝選所需的270票已不遠。

餘下還有11個戰場州：密西根、威州、內華達、賓州、亞利桑納、北卡、佛州 、喬治亞、德州、愛阿華和俄亥俄。預計川普在密西根、威州、內華達和賓州失利，因為他在這四州落後5個百分點以上；但川普可能在德州、愛阿華和俄亥俄取勝，因為他在這三州的民調些微領先。剩下的佛州、北卡、喬治亞和亞利桑納四州，川普只落後2.6個百分點至0.7個百分點，因此仍有機會取勝。

但值得注意的是，就算川普拿下德州、愛阿華、俄亥俄、佛州、北卡、喬治亞和亞利桑那七州；只要他在民調落後幅度較大的密西根、威州、內華達和賓州失利，白登的選舉人票就達到278票，即可以贏得選舉。