金山人語／川普時代終結？

將近一億人已經完成美國 大選投票，大勢封存在票箱裡，或正在運送的郵車上，或者郵差肩膀的郵袋中。後天11/3大選日是否黯然失色？過去這周末成為美國選舉始料未及的話題。

眼看高投票率即將打破，美國人，乃至全球都在翹首瞻望，11/3或明年1/20之後的局面會是怎樣？焦點是美國與歐洲，與亞洲，與中國的關係，甚或台海局勢的命運？這些未知數圍繞著川普 是否仍有機會玩弄他那一貫作風？白登是否睡進白宮？然而儘管一連串未知數懸吊著世人夢境，沒有人能解答。但是人們能肯定一件事，這些問號是過去四年累積的結果，川普一手所創造的。於是專家、學者、民調和政界，朝著一個方向思考，如果川普下台。

有件事絕對回不了頭，疫情。它代表美國超過900萬人確診，23萬生命結束，代表科技生化最先進，外交軍力最強大，現代生活最舒適的國家，是世界肺炎患染最多，死亡最多的國家，遠超過一年來最妒恨，各方面實力都比不上美國的，東方那條龍。現在入秋，新一波肺炎來得更猛，但是美國想要改變作法，川普的佛州大會，瘋狂的群眾裡有幾人戴口罩了？火車進月台時，站在邊緣的旅客是否縱身躍下，觀念掌握在自己手中，除非像台灣 捷運月台有道玻璃牆，玻璃門和火車玻璃門同步開啟和關閉。玻璃門就是口罩，是隔絕生死的觀念。

其實人的固執，年齡成正比，和學識成反比。統計上看川普的學歷和經歷，就知道票源來自何方，多半是同路人，或是想藉同路攀升的人，或是醉心美國更偉大的人。鎖國，單邊主義，使美國更偉大，還是更渺小？四年來得到驗證。

歐洲普遍認為，四年來美國已遠離他們，重回太平洋。美國西岸在太平洋，關心亞洲沒有錯，錯在不僅遠離歐洲，川普遠離世界組織，氣候組織，衛生組織，歐盟組織。重回亞洲的方式也很粗暴，美中關係如此塑造。四年來，川普自我陶醉在浩瀚的迷思大海裡，也許不是自我陶醉，是迷醉選民。於此來了個問題，為什麼全球反川普，只有台灣醉心川普，因為川普賣給台灣最多武器嗎？還是，台灣去中化，忘了孔子的話，「無友不如己者」？

以上是綜合各界分析，不是筆者個人所見。當然川普也不是沒有連任可能，果真如此，我建議讀者，回家摘下眼鏡，用腳跺碎，上街重配。