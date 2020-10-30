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金山人語／十月驚奇 變成了啞彈

劉玉昕

總統大選衝刺，已近終點，但人們擔心的（也是一些人期待的）「十月驚奇」，至今還沒有出現。

事實上，曾經有過一個策畫於密室的「驚奇」，只差一點點就引「爆」了，但卻在最後一刻啞火，引而未爆，也讓期待它的人惱怒至極。

還記得最後一次辯論，川普白登說，「我想那位『大人物』就是你」嗎？當時讓白登及所有人都摸不著頭腦。而之前，川普曾神秘兮兮對手下說，等著瞧吧，「華爾街日報」有重磅文章發表。

川普兩處所言，指向同一場精心布局的「爆料」。

據紐約時報報導，10月初，川普長子的密友與白宮律師，當面將一批有關白登之子商業活動的電郵，交給「華爾街日報」記者，當場還與「線人」通話，線人提到「大人物」（指白登）知道兒子的事。

由立場傾右的「華爾街日報」公開這些內幕，旨在增加迷惑效果和公信力。但結果令作俑者大失所望，被寄予厚望的「華爾街日報」在嚴密慎重的調查後發現，對白登及其家族的指控查無實據，純屬莫須有。

川粉目前瘋傳的白登「醜聞」，是由朱利安尼和班農散布開來的，川普推特加持。朱利安尼稱郵件取自從俄國運回的廢棄電腦，但拒讓記者查看。就連作了報導的「紐約郵報」也坦承，指控無法證實。

「華爾街日報」的調查結論簡單明了: 「查閱公司紀錄顯示，白登沒有在其中發揮任何作用。」小白登的公司在白登卸任後成立，即沒有收中國資金，也沒有與中方達成任何生意，白登從未涉入，更未以任何方式施加影響。

十月驚奇的炸彈，成了啞彈，沒傷到對方，反害了自己，川普惱羞成怒。

在接受CBS採訪時，川普企圖繼續推銷「白登醜聞」，遭主持人回絕：「這是『六十分鐘』節目，我們不播放無法核實的東西。」當場被打臉，川普氣極敗壞中途離場。

無法核實的東西，社群網也封殺。在與推特及臉書主管視訊時，川普盟友克魯茲竟口出狂言，斥責推特執行長刪除「白登醜聞」：「是誰選你的？是誰授權給你決定報什麼、不報什麼?」

為社群網的社會責任意識按讚，更為「華爾街日報」不負傳統媒體使命感到欣慰。

媒體的職責是監督政府，保彰民眾知情權，為弱勢群體發聲，在信息泛濫的今天，還需擔負起分辨真假消息的重責大任，為社群網引航。尤其當假消息來自華府、來自總統推文，傳統媒體更有督察之責。

大選在即，不管還有沒有「驚奇」，有這樣的媒體守護，我們沒有理由不對美國的前途抱持信心。

白登 川普 華爾街

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