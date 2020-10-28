什麼是虛擬電廠(Virtual Power Plant 簡稱 VPP)？一提到虛擬，最容易想到網路世界，網路裡若有電廠，恐怕也拉不出一條電線連到家裡的電燈。虛擬電廠的「電」是實實在在的電，而是「廠」確實有一點虛擬的含意，不是沒有發電廠，是有很多的發電廠，有小型的、有社區的、甚至私人住宅的發電設備，大家連在一起數位控管互通有無，讓所有用戶不因氣候與災難斷電。這種分散式的供電與輸送，與傳統的大型電廠，用龐大的輸電網集中直接送電給用戶，成一對比。

VPP不是新的概念，在歐洲已經有相當的成效，八年以前，瑞士ABB跨國機構就協助德國，把一千多個與輸電網連接的中小型再生能源設備，結合成一個新的VPP，用電腦軟體最佳化的調節這些集體的乾淨能源，來維持整體輸電系統的穩定。這一千多個再生能源設備來自風力、太陽能、農業區的生物燃料、乃至私人住宅，集體產生796 MW的電能。

德國製造能源儲存系統的Sonnen公司，獲英國National Grid輸電系統的許可，安裝了100個能源儲存電池，機動的調節輸電系統的負載，英國有許多再生能源，隨天氣與季節的變化會影響輸電系統的負載。當負載過剩，就會儲存到Sonnen的空間，當負載不足，Sonnen就把儲存的電能釋放出來，這一調節運作，被稱為英國最先進的VPP。

Sonnen轉向美國，計畫在加州Fresno把三千間公寓分七個區，加裝太陽能板與能源儲存電池連成一個VPP。目前與當地建商合作，開始第一批417間的加裝，估計這1.3億美元的工程完成啟用之後，可儲存60 MWh的電能，可節省10%的電費，但因野火或天候斷電的機率會大大降低。

稍早Sonnen與同一建商在猶他州 Herriman興建了600間公寓，也是同樣的的虛擬用電結構，猶他州斷電頻繁，根據2018年全美斷電報告，猶他州在2010-2017年間，共斷電345次，住在新公寓的600戶人家，就不會再斷了。

有趣的是，Sonnen被Shell在去年收購，這家化石燃料公司的營運似乎與Sonnen不太相合，但今年四月發表2050年聲明，說屆時工廠作業0排放，油類與天然氣產品排放減少65%，但僅出售給有「淨零」規畫的用戶。

從上面的幾個例子看來，VPP有些類似資訊的雲端，雖然未必相同，在概念上都是分散互助。VPP以再生能源的調整為主，隨著電能儲存技術的進展，再生能源的不穩定因素漸漸降低，運用數位技術與傳統穩定電能系統調配供需，在氣候變化或災難之中保持彈性，提升整體供電的效率。再進一步的VPP，可以逐步淘汰污染的化石燃料供電，以及老舊的大型輸電網。

在澳洲，除了Elon Musk架設的大型電池電廠，給南澳帶來不少便利，兩年前Tesla 再與澳洲再生能源局合作，計畫在南澳Adelaide架設五萬戶居民的VPP，Tesla提供每戶太陽能板與PowerWall蓄電池，2022年完成之後，可產生24MW與儲存54MWh的電能。

五萬戶居民有三千戶是公共住宅，現在完成其中的一千戶，每戶安裝5kW太陽能板與13.5kWh蓄電池，Tesla為這一千戶免費安裝。再生能源局估計，VPP不但可以調節輸電系統的穩定，儲存的電能更可以回饋輸電系統創造收入，今年初一場風暴吹壞了輸電塔，VPP在兩星期內就進帳了200萬美元。

談到Tesla別忘了還有電動車 ，這些車像是一個活動的VPP雖然Musk不贊成這麼做，說這不是電動車的本意，但有人卻這麼想了。以Tesla S Long Range Plus為例，充滿100 kWh的電池，可以開400哩，但一般人一天不會開那麼遠，剩下的電就儲存家用以防突然斷電，如果特斯拉的車主們，能在用電高峰把車內剩餘的電回吐給電力公司，或許可以解救了一次大停電，吐回去的電也可以換取收入。

UC Berkekey材料科學教授 Gerbrand Ceder說，路上跑的電動車所儲存的能量，遠超過任何電廠的輸電網，所以用電動車做穩定輸電網的資源，現在不再是無稽之談了。