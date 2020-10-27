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金山人語／疫情暴升 終結川普

邱鴻安 

美大選進入最後階段，大家都在關注，川普能否像2016年那樣挽回劣勢，逆轉取勝。但四年前此時，川普的民調已開始回升，今年卻不一樣，自本月12日病後復出造勢至今，民調仍未見好轉。川普支持者又寄望22日「最後辯」，但辯後以來，民調也未見起死回生跡象。

截至26日，538網站的預測模型顯示，川普敗選的機率高達87%；在川白最接近的七個關鍵州中，538預測，川普將在賓州、亞利桑納、佛州和北卡失利，只能拿下愛阿華、喬治亞和俄亥俄。RCP網站26日的全國平均民調顯示，川普仍落後白登7.8個百分點(50.8%/43.0%)。 

為什麼川普不能扳回劣勢？最大原因可能是疫情。大選進入最後階段，但美國疫情卻在此時爆發新危機，不但單日新增確診病例創下新紀錄，而且展望未來兩三個月，形勢更為險惡，病例、住院和死亡人數可能在寒冷冬天大增。在「黑暗冬天」陰影下，川普那一套「疫情正在好轉」(round the corner)、「病毒不可怕和自動消失」的說法，對選民來說完全沒有說服力，因此難以扭轉劣勢。 

22日那天，川白最後辯論，川普當時還說，疫情正在好轉和病毒會自動消失，但當天全美單日新增確診7萬1600病例，這已接近7月底時的7.7萬例最高紀錄；23日全美單日確診數增至8萬3757例，創下自疫情爆發以來的最高紀錄；24日的單日新增確診數又是8萬3718例。CNBC報導，18日至25日的一周，全美平均單日新增確診6.87萬例。這是目前的美國疫情。 

至於未來兩三個月，聯邦食品及藥品管理局(FDA)前局長葛特利布(Scott Gottlieb)26日說，美國正進入自疫情爆發以來的「最危險階段」，因為目前病例激增的10多個州都位於北部和中西部，這些地區率先進入冬天，人們因此聚在屋內，造成病毒傳播；接下來，其他地區也將進入冬天，更多人聚在屋內，特別是感恩節期間，家人、朋友和鄰居聚會，最為危險。今年過節，美國家庭可能要避免讓老人和孩子見面。 

2020年是美國大選年，但這一年卻爆發世紀大瘟疫；疫症最先在武漢出現，卻在美國大爆發，由春天3、4月至今，美國感染和死亡人數一直是全球最高。冥冥中好像注定要由病毒終結川普連任，因為川普自爆發疫情以來，一直把病毒當作不存在，莫名其妙地袖手旁觀，對抗疫不作為，但病毒卻看上了他，不但乘虛而入，令他感染，還一直左右他的選情，直到現在選前的最後階段，仍爆發新的危機，使川普難以挽回劣勢。 

川普 疫情 美國

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