金山人語／美國選舉，管中窺豹

美國 大選下周揭曉，「十月驚奇」似不驚人，周五辯論少了鬧場，變成冷場，大概老人累了。

倒是將滿百歲的時代雜誌，讓出Time，代以Vote為名，封面彩繪婦女以大幅藍巾遮面，像是移民又似防疫，灰藍五星的紅袍，像中國 又似美國。其實疫情，移民，中國，正是當前星條旗的問題所在。世事渾沌，時代雜誌的設計並不詭譎。

這次全國選舉人票有538張，得到過半的270張即可當選總統。決定每個州（含華盛頓特區）選舉人票數的原則，是看該州人口數（緬因與內布拉斯加另依眾議員選舉稍加調整），一州過半選民支持的總統候選人，全州選舉人票都投給這人。大州看似決定權大，但是大州像加州（55選舉人票），德州（38），紐約（29），屬於投票傾向已看得出來的州，如果候選人總票數旗鼓相當，就要看尚未決定的「搖擺州」傾向，他們未必是大州，卻握有左右大局的關鍵。

這次有八個搖擺州兩黨支持相近，選舉人票數分別是，佛羅里達29票，賓州20，俄亥俄18，密西根16，北卡15，亞利桑那11，威斯康辛10，愛阿華6，共計125選舉人票。2016選舉共和黨川普 得到所有這八州選票，結果當選，雖非大勝，全國選民支持度也不及喜萊莉‧柯林頓，但說明搖擺州重要性。這次至今為止情勢相反，八個州白登幾乎全領先，但幅度微小。如果白登領先搖擺州到底，總統選舉他將大勝，如果失去這「微小幅度」，川普會翻盤，所以川普仍在奮鬥是有他的道理。

美國總統不僅領導美國，也影響全球，似可不幸地說，美國或全世界竟然交給了八個搖擺州，獨裁國家無法理解這點，但卻充分說明美國民權和人權的正確觀念，也說明地方自治的精義，不是「一國幾制」口頭說詞能唬弄人的。

論及世界，歐洲和亞洲國家大都支持民主黨白登，只有台灣支持川普，一廂情願地認為川普一定出兵幫台灣打中國。中國一樣，兩害相權取其輕，認為川普好對付，他得罪世界，中國就得利，明顯的例子，美國離開WHO，中國就進來操縱。因此越接近選舉，中國越罵川普，越多太平洋挑釁，因為美國人不喜歡中國，支持川普反中的人，會因為中國謾罵反而投票給川普。從這點看，「中國反對他國干預內政」，事實上他正在微妙地影響美國選舉。

美國選舉，管中窺豹，看見一斑，可知全貌。