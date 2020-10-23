金山人語／當下美國的「戰略性大問題」

疫情 未止，選情正熱，人們的心情也很焦慮。

史大醫學院內部信函提醒員工，在這非常時期，盡量取消不必要的會議，後退一步對「戰略性大問題」，做更深入思考；處理好當下挑戰及優先事項，照顧好自己，保持身體健康和情感平衡。

這一忠告，適合每個人；而戰略性大問題，包括個人與部門發展，也包括國家大事，從防疫到大選。

疫情，大選，是兩件事，四年一次總統選舉，正好碰上新冠。但日前發布的哥倫比亞大學報告提醒人們，本次大選與疫情密切相關。

報告指，美國 人口僅占全球4％，但新冠確診830萬、死亡22萬，均占世界感染和死亡人數20％，嚴重不成比例。

在將美國和其他有同樣醫療資源的先進國家比較後，報告發現，每十萬人口染疫死亡人數，韓國0.83人，日本1.31人，加拿大25.95人，美國高達66.33人。換言之，美國染疫死亡比例是加國兩倍，是日本50倍，更是同一天（1月20日）確診首宗病例的韓國78倍。

報告假設，如採取與加拿大類似的措施，美國可少死13萬人，若像韓國從一開始就嚴陣以待，更可挽回21萬條性命。

是什麼原因，讓第一強國成了疫情第一大國？

疫情初，聯邦政府也成立了緊急應對小組，但人們在電視和推特上看到的，卻是白宮對疫情的忽視、對專家的輕蔑、對科學的不信任。

哥大報告分析了美國抗疫失敗的四個原因：

一，檢測 能力不足。這是抗疫第一關，美國一開始就遇到測試工具匱乏問題，但政府未全力動員投產。檢測不足，也意味著無法對傳染源進行追蹤隔離。

二，應對措施拖延。報告稱，僅「保持社交距離」這一項，如能提早兩周實行，就可救回3萬6000人。

三，未頒全國口罩令。初期因擔心搶占醫療資源、之後因被政治化，口罩這一最簡單有效的防疫武器，卻成了美國疫情失控的罩門。

四，政府領導失敗。總統不戴口罩，作了壞示範，拒聽甚至敵視衛生專家建議，想方設法淡化危險，貽誤時機。這是主因，上述三項，歸根究底皆因領導不力。

結論很簡單：美國染疫死亡22萬人，有13至21萬人是因政府失敗枉送性命的。

而疫情的傷害，何止是國人健康和生命？領導人自私、偏見和執拗，煽起社會上對亞裔的種族歧視及國家間的仇恨，這些創傷更深、更久，對直接承受者華人來說，也更痛。

要療傷止痛，先停止傷害；要終結疫情，先更換總統，這就是當下美國的「戰略性大問題」。

11月3日近了，莫忘投票。