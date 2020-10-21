我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

金山人語／一周幾件事

那福忠

看到了幾件有趣的事。假新聞，尤其是新冠病毒的假新聞，有人相信嗎？有哪些人相信？科學與藝術的結合，日常生活中常見，但科學與藝術合作來解決重大問題，並不常見。我們活的好好的，科學家卻另有想法，說我們是活在電腦模擬的虛擬世界裡。另外一件則是壓得喘不過氣來的重量級大事，達到巴黎協定目標要如何的辛苦度日。

假新聞的充斥，在網路世界早就不新奇，關鍵在辨別真假，尤其是攸關健康與生命的假新聞，像是新冠病毒的預防與治療，一旦誤信後果不堪設想。有糖尿病等慢性病可能讓新冠患者增加病情，這是真新聞，有人說5G的通訊信號會傳播新冠病毒，當然是不合邏輯的假新聞。但假新聞有人相信嗎？有。什麼樣的人會相信？沒有數目概念的人，以及老年人。這是英國劍橋大學研究的結果，日前發表在皇家學院科學期刊。

沒有數目概念，指缺少消化與使用數量資訊的能力，一看到統計數據，就沒有辦法進一步深入瞭解，缺欠這一分析能力，則傾向易於接受假新聞，研究人員雖然發現別的因素，但對數目的敏銳程度是最大的單一因素。老年人容易相信新冠病毒假新聞，與以前的研究如選舉正好相反，研究人員認為老年人或許分享假新聞，但並不認真遵行，可能是老年患者的高死亡率作為警惕。這項研究是在愛爾蘭、西班牙、墨西哥、美國、英國五個國家進行的。

科學與藝術可以結合嗎？數不完的美輪美奐設計，無論實用還是裝飾，都含有科學與藝術的成分。巴哈的音樂，尤其是經常出現的對位卡農，一直被人用數學結構研究。但奧國的國際應用系統分析學院Gloria Benedikt女士，設計了更深入的科學藝術合作目標，一起來解決世界的問題。她自己是有訓練的芭蕾舞者、也是編舞人，她的計畫是用表演的方式來表達永續地球的科學，激發觀眾為永續的地球生存能有行動。

表演沒有戲劇的效果，簡單的芭蕾舞者肢體，加上朗誦與音樂，抽象的展現地球資源的取舍，觀眾也參加互動，來感受表演的傾訴與內涵，帶給觀眾回去思考的空間。她知道這是一大挑戰，僅創進了一個基礎，寄望更多藝術與科學人士參加，她強調現在分工細膩，以致各領域的發展漸遇瓶頸，而倫理與道德不是科學的範籌，正好由藝術彌補，科學也有不願大眾化以免被誤解的疑慮，需要進一步溝通。無論如何，這是一個高水準的嘗試。

人類常問自己在宇宙中的地位，我們是否孤獨？有更高的能量主宰我們的命運？宇宙之外還有宇宙？科學家們現在用另一種方式思考我們的存在，我們是否活在一個模擬的虛擬世界，像「駭客任務」(Matrix)影片裡的場景？「科學的美國人」(Scientific American)雜誌最近有一篇較深入的報導，說我們活在模擬裡的機會是50-50，實體與虛擬各半。至於龐大的複雜世界怎麼去模擬，有人提出隨選 (On Demand)的概念，需要的時候電腦才臨時製造場景，不必預先製造儲存。

模擬理論，可以說是由牛津大學哲學家Nick Bostrom最先提出來的，引發了很多學者的討論，他有三個論述，一是人類進化到「後人類」之前就毀滅了，二是人類進化到了「後人類」但不會模擬自己的先祖，三是我們幾乎確定現在就活在電腦的模擬環境。這三個假設，經哥倫比亞大學天文物理學家David Kipping用貝葉斯(Bayes)方法分析，得到50-50機率的結果。以後電腦一旦可以模擬人類的意識，虛擬的比例就會超過實體，我們被模擬的機率就快速增加。至於現在是不是活在模擬世界？無法測試、無法證實、無法反證。

疫情忘了環保？國際能源局(IEA)似乎沒忘，日前提出「全球能源展望2020」報告，說疫情導致經濟衰退，全球能源需求降5%，能源相關的CO2排放減少7%，能源投資減少18%，至於燃料的需求，油降8%、煤降7%、天然氣降3%、電能降2%。雖然如此，經濟衰退不是改善環保的政策，所下降的數據也距理想很遠。未來仍有很多不確定的因素，在諸多政策之中，IEA提出2050年淨零(Net Zero)排放的構想，淨零排放是排放與回收的溫室氣體相等。

IEA這項淨零排放著實對全球是一大挑戰，其中CO2的排放要減少2010年的45%，增加全球的太陽能、風力、地熱等再生能源所產生電能，從現在的27%要增加到60%，同時要增加五倍太陽能年產量，減少60%煤的需求，確保半數冷氣機的銷售是最有效率的類型，減少所有的一次（初始）能源(Primary Energy)17%。除此之外還要改變個人生活行為，少坐飛機、搭乘氫氣大眾交通工具、騎車或走路。

巴黎協定的目標，是地球溫度不高於工業化前(1850-1900)1.5°C，很多科學家都悲觀的認為無法達到，即使把淨零排放延到2070年，目標溫度放寬到2°C，IEA仍認為需有重大的改變與強勢政策的支撐，而未來十年是改變的關鍵。全球疫情迫在眉睫，還要考量十年、五十年的事……。

疫情 美國 英國

上一則

Google遭聯邦起訴 皮采致信員工：該幹嘛幹嘛

下一則

灣區新增540例9死

延伸閱讀

金山人語／最後一刻 紓困敲定支票在望？

金山人語／最後一刻 紓困敲定支票在望？
南金山山火 14歲、16歲縱火少年投案

南金山山火 14歲、16歲縱火少年投案
搞笑網站「巴比倫蜜蜂」發假新聞 川普竟上當

搞笑網站「巴比倫蜜蜂」發假新聞 川普竟上當
美研究：出現在豬隻身上的冠狀病毒 可能感染人類

美研究：出現在豬隻身上的冠狀病毒 可能感染人類
【藝林外史】詮釋與創造

【藝林外史】詮釋與創造
偽小行星？ 疑54年前遺留太空的火箭 將返地球

偽小行星？ 疑54年前遺留太空的火箭 將返地球

熱門新聞

房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
蓋茲表示，到2021年夏天，如果疫苗進展順利，有足夠的供應，公眾生活將開始回歸正常，甚至可以恢復一些體育賽事，讓觀眾入場觀看。（記者劉先進／翻攝）

與NBA柯瑞對談 比爾蓋茲：明夏若疫苗充足 生活能正常

2020-10-14 23:12
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）

矽谷最大騙案 女被告謀翻盤受挫

2020-10-15 15:48
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

2020-10-17 00:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋