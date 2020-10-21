金山人語／一周幾件事

看到了幾件有趣的事。假新聞，尤其是新冠病毒的假新聞，有人相信嗎？有哪些人相信？科學與藝術的結合，日常生活中常見，但科學與藝術合作來解決重大問題，並不常見。我們活的好好的，科學家卻另有想法，說我們是活在電腦模擬的虛擬世界裡。另外一件則是壓得喘不過氣來的重量級大事，達到巴黎協定目標要如何的辛苦度日。

假新聞的充斥，在網路世界早就不新奇，關鍵在辨別真假，尤其是攸關健康與生命的假新聞，像是新冠病毒的預防與治療，一旦誤信後果不堪設想。有糖尿病等慢性病可能讓新冠患者增加病情，這是真新聞，有人說5G的通訊信號會傳播新冠病毒，當然是不合邏輯的假新聞。但假新聞有人相信嗎？有。什麼樣的人會相信？沒有數目概念的人，以及老年人。這是英國 劍橋大學研究的結果，日前發表在皇家學院科學期刊。

沒有數目概念，指缺少消化與使用數量資訊的能力，一看到統計數據，就沒有辦法進一步深入瞭解，缺欠這一分析能力，則傾向易於接受假新聞，研究人員雖然發現別的因素，但對數目的敏銳程度是最大的單一因素。老年人容易相信新冠病毒假新聞，與以前的研究如選舉正好相反，研究人員認為老年人或許分享假新聞，但並不認真遵行，可能是老年患者的高死亡率作為警惕。這項研究是在愛爾蘭、西班牙、墨西哥、美國 、英國五個國家進行的。

科學與藝術可以結合嗎？數不完的美輪美奐設計，無論實用還是裝飾，都含有科學與藝術的成分。巴哈的音樂，尤其是經常出現的對位卡農，一直被人用數學結構研究。但奧國的國際應用系統分析學院Gloria Benedikt女士，設計了更深入的科學藝術合作目標，一起來解決世界的問題。她自己是有訓練的芭蕾舞者、也是編舞人，她的計畫是用表演的方式來表達永續地球的科學，激發觀眾為永續的地球生存能有行動。

表演沒有戲劇的效果，簡單的芭蕾舞者肢體，加上朗誦與音樂，抽象的展現地球資源的取舍，觀眾也參加互動，來感受表演的傾訴與內涵，帶給觀眾回去思考的空間。她知道這是一大挑戰，僅創進了一個基礎，寄望更多藝術與科學人士參加，她強調現在分工細膩，以致各領域的發展漸遇瓶頸，而倫理與道德不是科學的範籌，正好由藝術彌補，科學也有不願大眾化以免被誤解的疑慮，需要進一步溝通。無論如何，這是一個高水準的嘗試。

人類常問自己在宇宙中的地位，我們是否孤獨？有更高的能量主宰我們的命運？宇宙之外還有宇宙？科學家們現在用另一種方式思考我們的存在，我們是否活在一個模擬的虛擬世界，像「駭客任務」(Matrix)影片裡的場景？「科學的美國人」(Scientific American)雜誌最近有一篇較深入的報導，說我們活在模擬裡的機會是50-50，實體與虛擬各半。至於龐大的複雜世界怎麼去模擬，有人提出隨選 (On Demand)的概念，需要的時候電腦才臨時製造場景，不必預先製造儲存。

模擬理論，可以說是由牛津大學哲學家Nick Bostrom最先提出來的，引發了很多學者的討論，他有三個論述，一是人類進化到「後人類」之前就毀滅了，二是人類進化到了「後人類」但不會模擬自己的先祖，三是我們幾乎確定現在就活在電腦的模擬環境。這三個假設，經哥倫比亞大學天文物理學家David Kipping用貝葉斯(Bayes)方法分析，得到50-50機率的結果。以後電腦一旦可以模擬人類的意識，虛擬的比例就會超過實體，我們被模擬的機率就快速增加。至於現在是不是活在模擬世界？無法測試、無法證實、無法反證。

疫情 忘了環保？國際能源局(IEA)似乎沒忘，日前提出「全球能源展望2020」報告，說疫情導致經濟衰退，全球能源需求降5%，能源相關的CO2排放減少7%，能源投資減少18%，至於燃料的需求，油降8%、煤降7%、天然氣降3%、電能降2%。雖然如此，經濟衰退不是改善環保的政策，所下降的數據也距理想很遠。未來仍有很多不確定的因素，在諸多政策之中，IEA提出2050年淨零(Net Zero)排放的構想，淨零排放是排放與回收的溫室氣體相等。

IEA這項淨零排放著實對全球是一大挑戰，其中CO2的排放要減少2010年的45%，增加全球的太陽能、風力、地熱等再生能源所產生電能，從現在的27%要增加到60%，同時要增加五倍太陽能年產量，減少60%煤的需求，確保半數冷氣機的銷售是最有效率的類型，減少所有的一次（初始）能源(Primary Energy)17%。除此之外還要改變個人生活行為，少坐飛機、搭乘氫氣大眾交通工具、騎車或走路。

巴黎協定的目標，是地球溫度不高於工業化前(1850-1900)1.5°C，很多科學家都悲觀的認為無法達到，即使把淨零排放延到2070年，目標溫度放寬到2°C，IEA仍認為需有重大的改變與強勢政策的支撐，而未來十年是改變的關鍵。全球疫情迫在眉睫，還要考量十年、五十年的事……。