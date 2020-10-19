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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

金山人語／納達爾和詹姆斯

張至璋

在不到12小時內，世界體壇先後加冕兩個「老」冠軍，34歲半的法網冠軍西班牙納達爾，以及滿36歲的NBA總冠軍賽MVP詹姆斯。

人類體能年齡極限，一直是醫學和運動界探討的話題，可能永遠無法界定標準。三個原因決定成績，年齡，體質，訓練，我覺得該加上競賽設計。一般而言，著重基本體能的運動如田徑，游泳，體操，舉重，年齡對成績的影響顯著，其中游泳和體操如果不能在20歲前出人頭地，一生大概僅此而已。遊戲類，即game，技巧的比重超過年齡，如籃球，網球，特別是高爾夫。

訓練可說技巧的發揮，不論個人還是團體比賽。為什麼高爾夫和棒球很難列入奧運項目，前者因為場地過大，而且明顯不是貧富皆宜，有失奧會全民運動宗旨。棒球國家少，且競賽設計特別，以防守而論，當有個150投手在場，完封打擊，其他八個守備「可以去睡覺」，這運動不夠均衡。曾有建議，奧運列橋牌項目，理由是頭腦為身體一部分，也該鍛鍊，但是一句話就否決了這建議，「曾有個老得靠人推輪椅上牌桌的國手」。運動當真沒有年齡歧視嗎？

回歸今年法網，賽前ATP排名塞爾維亞喬克維奇第一，納達爾第二，第三瑞士費德勒。結果爭冠軍兩人就是ATP一二，納達爾以連三盤輕易勝了喬克維奇，現在兩人互換排名。我在澳洲現場看過這三人比賽，澳洲人不喜歡喬克維奇，喜歡費德勒。喬剛出道時氣盛，有次贏了澳洲選手，頒獎時說，「我今天贏球不容易，因為你們喝采澳洲選手。」觀眾噓聲大作。

上個月紐約美網賽，喬把球擊向背後，正中裁判喉嚨，氣塞倒地，大會罰喬退出比賽。如今法網又敗，喬真是流年不利。那天納達爾正反拍力道十足，喬克維奇輸得不冤。

詹姆斯也贏得理所當然，籃球是團體遊戲，大三元詹姆斯和戴維斯兩個前鋒包辦一半得分，LA湖人重拾10年前光彩，詹姆斯MVP得之無愧。詹的四屆冠軍都是由他整軍得到，特別是克里夫蘭和洛杉磯，說明不只個人身手絕佳，詹是天生領袖，我認為他超越喬丹和布萊恩。詹能打到40歲。

這於金州勇士可不是好消息，湖人除了詹和戴之外，還有六名200公分以上中鋒，四名主要後衛與射手之中除郎多186公分外，其他三人都接近200公分，速度都很快，勇士未來如何取得制空權是個大難題，更別提東區好手。

澳洲 法網 勇士

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