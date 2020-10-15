金山人語／我焦慮 所以我投票

離川普和白登的世紀大對決只剩半個月，但對矽谷小民，更大的憂鬱是前不久郵差不聲不響放在信箱裡那份房地產稅通知。這無聲炸彈告訴你，（平均來講）一萬美金就要離開你口袋了。就算因疫情而失業，房價絲毫未降，時候到就必須納稅，逾期罰一成。

一位台灣 移民說，20年前搬來矽谷，花了20萬買下兩房的共渡屋Condo，今年看稅單，估價已漲到31萬，但她必須繳4600稅金。1978年的13號州提案指定房產稅是房子估值百分之一，每年漲價不得超過百分之二，但稅單密密麻麻又加了一串「小錢」，圖書館稅、高中稅、幼稚園到八年級學區 稅，保護開放空間稅，以及生活裡各式（已另繳過錢給市政府了的）額外費，於是稅單又加將近900元。

估值總低於市價，當年公寓已漲到八十多萬，但沒賣看不到賺，加州房屋稅超過從前在台北「蛋黃區」太多了。

那些附加的稅捐其實都經過選民同意，且跨過三分之二高門檻，但華人 不愛理會主流議題，渾然不知別人已替她決定加稅OK，只好年年按期交錢了事。

另一個矽谷朋友是工程師，他說凡是加稅，他一律投NO，因為市政府和學區一天到晚來哭窮。高中學區要加稅，說要替操場鋪人工草皮，加強美式足球場燈光，大錢花下去未見賽過幾場球。學區又把停車場改建太陽能屋頂，納稅人的銀子就此蒸發，「我們不是提款機。每年預算書很複雜看不懂，無法監督他們別浪費。」他說，唯一就是拿選票發出微弱抗議，以前選的州議員沒在做事決定不再選他，所有加稅都不答應。

截至周三，全美已1400萬人提前投票，是四年前的十倍，說明美國人心中的焦慮。華人也很多焦慮，不少台灣僑胞希望川再任四年，覺得他對台灣會比白登的民主黨政權好。不少大陸來的移民相反，川對中國的敵意讓人無法再支持他。

大陸人因不願放棄中國籍，很多未歸化公民，這樣的人沒有選票。台灣承認雙重國籍，但台僑不少人未登記選民，所以也沒有票。華人常怨得不到主流重視，但每次開出來華人投票率低，要如何教人家重視你？

就算不在乎總統誰贏，攸關生活的州立法、縣新政，也都必須靠選票表達意見。沒有選票，永遠是個局外人，只能任人宰割，因為你已放棄自己的發言權。

所以說，一定要投票，川普不川普都是其次。