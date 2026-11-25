Nvidia董事會態度大逆轉讓黃仁勳復職，成為各界檢視的新對象。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Nvidia董事會在黃仁勳因婚外情醜聞請辭後突然逆轉，重新讓他重掌大權，且決策疑似受政治壓力影響，引發外界對公司治理與董事會獨立性的強烈質疑。

數周來，爆出醜聞的黃仁勳 一直是外界關注的焦點。然而，在經過這段長達11天、包含黃仁勳一度辭去Nvidia職務後又突然復職的混亂後，Nvidia董事會如今也加入黃仁動的行列，成為了各界檢視的焦點。

美聯社報導，由十人組成的Nvidia董事會23日一致投票通過，重新聘任黃仁勳擔任Nvidia總裁、執行長暨董事會成員。

Nvidia董事會在發布的聲明中指出，這項決定是在與黃仁勳討論、並參考「美國政府高層意見」後做出的。川普 總統也對外表示，他認為自己在此次黃仁勳復職的過程中發揮了關鍵作用。

但就在六天前，董事會的態度截然不同。

在黃仁勳承認與疑似是中國間諜的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情後，董事會成員接受了他的請辭。董事會主席瓊斯（Harvey Jones）隨後在季度財報會議一開始時就強調，董事會無意讓黃仁勳復職。

約翰霍普金斯大學凱利商學院（Johns Hopkins Carey Business School）講師戴伊（Kathleen Day）說：「屈服於壓力，讓一個曾損害公司聲譽的人回歸，簡直是瘋了。」

Nvidia董事會這項令人震驚的立場逆轉，引發了外界對其獨立性的質疑，同時也讓人不禁思考，「當商業遇上政治」時，川普扮演的是什麼角色。

在一連串混亂局面發生後，已有專家呼籲Nvidia董事會全體請辭。

專精於金融危機與公司治理領域的戴伊強調，企業董事會的職責是代表股東，而非執行長。她說：「股東應要求更換董事會。」

企業治理專家也指出，董事任期過長可能損及董事的獨立性。根據紐約證券交易所（NYSE）與那斯達克（Nasdaq）的規範，上市公司必須確保董事會中過半數成員具備獨立性。

英國雷丁大學亨利商學院（Henley Business School）政策、治理與倫理學教授卡卡巴德斯（Nada Kakabadse）表示，限制董事會成員的任期會是個好做法。

卡卡巴德斯說：「董事任期最長不應超過八年，若超過這個期限，他們實際上就不再具備獨立性了，不是嗎？」