全美中文學校聯合總會總會長李娜亞（右）17日拜會世界日報舊金山社總經理李銘濱（左），分享總會師資培訓成果及明年年會規畫。（全美中文學校聯合總會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 全美中文學校聯合總會宣布明年8月年會落腳舊金山，並回顧今年師資培訓、學生競賽與AP中文輔導成果，同時規畫德州論壇與訪台行程。

全美中文學校聯合總會總會長李娜亞17日率團拜會世界日報舊金山 社總經理李銘濱，分享今年師資培訓、學生競賽及AP中文考試輔導等成果。

李娜亞表示，她接下來有三項主要任務，分別是11月20日在德州 聖安東尼奧舉辦AP中文講座及華語教學論壇、明年4月組團訪台，以及明年8月在舊金山舉辦總會年會。

李銘濱肯定李娜亞對海外華文教育的投入。他打趣說，一般人印象中的中文老師往往很嚴肅，李娜亞先後擔任北加州中文學校聯合會會長及全美中文學校聯合總會總會長，兩個組織的活動辦得有聲有色，教學方式也更貼近現在學生的學習習慣；他也祝福總會接下來的活動順利舉行。

李娜亞說，總會今年除了舉辦師資培訓講座及學生競賽，也安排AP中文閱卷教師培訓與學生模擬考。10月由連育仁老師及創會總會長許笑濃主講的線上講座，吸引逾500人上線參與。

全美中文學校聯合總會由許笑濃於1994年創立，至今已走過30多年。

李娜亞表示，總會將於20日配合全美外語教師協會（ACTFL）年會，在聖安東尼奧會議中心舉辦午宴講座，邀請任教於維吉尼亞大學的AP中文考試專家曾妙芬教授主講「同心致遠，篤行共創：深耕二十載，共創AP中文新征程」。當天也將舉辦全美台灣華語文學習中心（TCML）論壇，邀請全美八所TCML的負責人分享在海外推動成人華語學習的寶貴經驗。

總會也規畫明年4月組團訪台，希望把台灣的華語教學經驗帶回美國。

談到明年8月的年會，李娜亞說，依照慣例，總會長在哪裡，年會就辦在哪裡，因此明年將在舊金山舉行，預計有來自美國各地及海外的華語教育工作者與會。為期兩天的研討會將安排專題講座、論文與教案發表，並設有文化攤位及展演，也可能舉辦學生競賽。

全美中文學校聯合總會代表17日拜會位於柏林甘的世界日報舊金山社。（全美中文學校聯合總會提供）

全美中文學校聯合總會總會長李娜亞（左）特地帶來歷史悠久的全美總會報紙，與世界日報舊金山社總經理李銘濱（右）「以報交流」。（全美中文學校聯合總會提供）