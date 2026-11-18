韋明鵬在灣區開辦DeepShare，把數據控制權還給普通人。（受訪人提供）

AI摘要 文章摘要整理： DeepShare創辦人韋明鵬以親身數據搬移困境為起點，在矽谷打造HiJavis，主張讓使用者掌握記憶與個人資料，並以多元AI工具提升自主性。

人工智慧 快速發展的今天，當人們越來越依賴AI整理資訊、回答問題，甚至協助思考，問題也浮現：如果AI要真正了解一個人，它所依賴的個人記憶和生活資料，究竟應該掌握在誰手中？

DeepShare創始人兼執行長韋明鵬（Samuel Wei）認為，答案應該是使用者自己。2023年，他在矽谷 創立DeepShare，開發AI個人助理HiJavis，希望讓使用者能夠掌握自己的數據，並將累積的個人記憶轉化為可由不同AI工具使用的資源。

這個想法並非來自市場調查，而是他親身經歷的挫折。韋明鵬長年使用筆記軟體，十多年來累積了數千甚至上萬條筆記。然而，當他想把這些資料搬到新的工具時，卻發現部分平台並不容易完整匯出資料。

「我以為是自己的東西，其實是平台的。」這次經歷讓他開始重新思考數據所有權。他認為，進入AI時代後，個人對話、閱讀紀錄和生活資料將成為AI理解使用者的重要基礎，誰掌握這些記憶，也就可能影響AI如何回應和協助一個人。

「我的數據、我的智能、為我所用」，成為他開發HiJavis的核心理念。

韋明鵬的創業經歷，則始於另一個完全不同的領域。他來自廣西，屬於侗族。2017年退役後，他在深圳創辦 DeepVision，投入工業人工智慧應用。他親自設計了一套電池蓋缺陷檢測系統，公司取得 三項專利。來到美國後，他申請了史丹福大學的項目。

2023年，他將創業方向帶到矽谷，成立DeepShare，主導HiJavis的產品與系統架構。產品涵蓋AI錄音耳機、iOS應用程式、個人獨立雲端AI空間，以及讓Claude、ChatGPT等AI工具調用個人記憶的Javis MCP。

除了數據自主，韋明鵬也特別關注現代人的注意力問題。他選擇以耳機作為產品入口，希望讓使用者在閱讀時，同時透過聲音跟隨內容，減少外界干擾。他分享，自己過去閱讀時會搭配電子書與語音，逐步提高播放速度。這種方式能讓視覺和聽覺同時參與，幫助自己更專注於作者的思路。

他坦言，自己三十多歲時，曾認為科技與文明的發展幾乎決定人類的命運。但隨著閱讀文學、哲學著作，他開始反思技術與人的關係。「技術應該放在人之下，而不是讓人去服務技術。」韋明鵬表示，創業不只是開發一項新技術，更是希望讓普通人在AI時代仍保有選擇權與自主性。