國際領袖基金會培育高中生創新領導力 從矽谷課堂走向華府競賽
國際領袖基金會推出Future Lab 2027，招收全美50名高中生，結合矽谷講師、線上課程與實作，並提供赴華府決賽與獎學金機會。
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國際領袖基金會推出Future Lab 2027，招收全美50名高中生，結合矽谷講師、線上課程與實作，並提供赴華府決賽與獎學金機會。
高中生有了創意，卻未必有築夢的平台。國際領袖基金會（ILF）首次推出「Future Lab 2027」創新領導力培育計畫，集結矽谷業師，透過線上課程、小組指導及實作，招收全美50名高中生，12月15日截止申請，優秀學生有機會赴華府競賽。
發起人之一、ILF舊金山分會共同主席陳鈞亞（CY Chen）表示，基金會過去主要培訓大學生，這次希望整合矽谷資源，向下扎根高中生。「矽谷的成功不只來自科技突破，更來自人才、創意與機會的連結。」
分會主席林美蓮（Grace Huang）表示：「我們不能只教導下一代如何適應未來，更要培養他們創造未來的能力。」盼協助學生建立自信與行動力。
共同發起人、計畫創始主席張筱涵（Chanel Chang）說，女兒參加世界日報與哥倫比亞大學合作的高中生創業比賽後，逐漸找到方向，如今在創投領域工作，當年練習的提案能力仍受用。女兒有科技業親友可請益，但並非每個家庭都有這些人脈，因此希望更多孩子共享資源。除了成績與履歷，更重要的是「能否發現問題、提出想法，並勇敢付諸行動」。
梅毅端（Yvonne Mei）介紹，講師包括曾任SAP行銷長的Sharks Sports & Entertainment總裁Jonathan Becher、Matter Venture Partners創始管理合夥人謝文暄、Wintec Industries執行長暨董事David Jeng、Google全球傳播副總裁Lily Lin、NVIDIA全球供應商管理副總裁Wendy Xing，以及資安與AI創業家Erkang Zheng，分享企業轉型、簡報表達、管理及AI應用等專長。ILF表示，實作成果也可成為升學或求職時展現學習歷程的素材。
實作分「TED式主題演講」，研究議題並完成五分鐘演講；以及兩人一組的「AI創業專案」，從生活需求出發，完成提案、初步產品原型及簡報，無程式設計經驗也可參加。
計畫2027年2月13日迎新，可線上參與；2月20日至4月3日，每周六美西下午4時至6時線上授課，4月10日成果發表。演講類前五名及AI創業專案前五組（每組兩人），共15人，將於7月22日赴華府參與ILF年會期間的決賽。主辦方提供補助，優勝者另有獎學金；學生須由家長或監護人陪同。
課程全程英語，開放全美九至十二年級學生申請，不限族裔，無最低GPA要求，依問卷及能否持續參與課程等條件甄選。申請免費，錄取後費用750元，可申請經濟補助，詳見www.ilfnational.org。
計畫聚焦創新領導力，強調發現問題、提出想法並勇敢行動，讓學生在提案、簡報與團隊合作中建立自信與實作能力。 課程包含企業轉型、簡報表達、管理與AI應用等主題，實作則分為TED式五分鐘演講與兩人一組AI創業專案，無程式經驗也能參加。 全美9至12年級學生可免費申請，錄取後費用750元且可申請經濟補助；表現優秀者將赴華府參加ILF年會決賽，主辦方也提供補助與獎學金。
精華 FAQ
計畫聚焦創新領導力，強調發現問題、提出想法並勇敢行動，讓學生在提案、簡報與團隊合作中建立自信與實作能力。
課程包含企業轉型、簡報表達、管理與AI應用等主題，實作則分為TED式五分鐘演講與兩人一組AI創業專案，無程式經驗也能參加。
全美9至12年級學生可免費申請，錄取後費用750元且可申請經濟補助；表現優秀者將赴華府參加ILF年會決賽，主辦方也提供補助與獎學金。
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