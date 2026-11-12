受到防彈少年隊長RM啟發 史丹福大學開設心理健康課程

史丹福大學開設了大一新生研討課，其靈感源自K-pop組合隊長RM及其對心理健康的理念。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福大學推出以BTS隊長RM理念為靈感的心理健康課程，透過正念、閱讀與創作，引導學生探索幸福實踐。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，史丹福大學 正式成為韓國防彈少年團 BTS Army的一員，這所私立大學開設了一門大一新生研討課，其靈感源自該K-pop組合隊長RM（本名金南俊，Kim Namjoon）及其對心理健康 的理念。

多年來，粉絲們一直用「Namjooning」一詞來描述RM所倡導的正念和有意識的慢生活哲學。如今，精神病學與行為科學系副教授雅各布斯（James R. Jacobs）正通過這門三學分的課程「Namjooning，及來自防彈少年團的其他幸福啟示」，對這一實踐進行更深入的探討。

根據課程官方描述，這門編號為PSYC 65N的課程側重於「支持心理健康與幸福感的實踐」，同時「儘可能從RM身上汲取靈感」。

課程內容包括閱讀小說、分析科學論文以及欣賞藝術作品和YouTube視頻。學生們將準備課堂演講、撰寫論文，並完成一項以RM 2022年首張個人專輯「Indigo」為靈感來源的期末項目。

PSYCH 65N課程於9月即史丹福大學秋季學期開始時迎來了第一批學員。該課程每周上課兩次，將於12月結束。

目前有9名學生註冊，但該課程最多可容納18人。

這並非史丹福大學首次開設以流行明星為主題的課程。2024年，該校曾推出由學生發起的本科生課程「最後一位偉大的美國詞曲作者：通過泰勒絲的各個時期作品講述故事」。此前一年，該校還開設了「All Too Well」課程，專門探討泰勒絲2012年的熱門單曲「All Too Well」。

史丹福大學這門新的RM課程，緊隨這位韓國說唱歌手5月造訪灣區校園之後。當時，他與防彈少年團在史丹福球場連開三場演出，場場門票售罄。

RM於10月重返灣區，慶祝「RM x SFMOMA：Between You and Me」展覽開幕，展出了來自他個人藝術收藏和舊金山現代藝術博物館館藏的170餘件作品。該展覽將持續展出至2月7日。