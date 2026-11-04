就業市場低迷 員工接受公司自願離職或許是解脫

微軟讓其全球27%的員工都有資格參與買斷計畫。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 在就業市場低迷與科技業轉型壓力下，谷歌工程師拉斯基接受買斷離職，反映員工在自願退出與被動裁員之間的艱難抉擇。

在就業市場低迷的情況下，有些員工接受公司提供的自願離職方案，但你知道那是什麼樣的體驗嗎？

SFGATE報導，去年谷歌 向員工提供買斷方案時，軟體工程師拉斯基（Jim Laskey）幾乎接受了。他甚至已經遞交了買斷申請書，但後來又撤回了申請。

但在第一輪收購計畫結束後，他的工作重點發生了變化。雖然他表示自己保住了工作，以便繼續從事他非常重視的項目，但隨著團隊轉向人工智慧 領域，那些項目最終也都被放棄了。

因此當谷歌今年稍早啟動新一輪買斷時，拉斯基沒有猶豫。儘管管理階層反對他的自退，拉斯基還是在工作了九年多後離開了谷歌。他在接受SFGATE採訪時表示，那一年間發生了很多變化，而自願離職的時機終於成熟了，繼續在谷歌待下去已無法符合他進公司的初衷。

當公司透過裁員來削減成本時，員工通常沒有發言權。過去一年，超過19.5萬個科技崗位被裁撤，許多人都切身體會到了被裁的滋味。裁員過程往往十分突然，員工可能只是收到人力資源部門的郵件才知道自己被裁掉了，或者某天早上醒來發現自己的公司帳戶被鎖住了。

雖然有一種不那麼殘酷的削減員工成本的方法──買斷，即用比裁員更優厚的遣散費來吸引員工自願離職──但這種選擇並不常見，而像微軟上周宣布的大規模的買斷更是罕見，微軟讓其全球27%的員工都有資格參與買斷計畫。

理論上，買斷計畫有利於提升員工士氣，因為它給了員工自主離職的機會。但在殘酷的就業市場中，尤其是在人工智慧時代的科技業，考慮買斷的員工仍面臨艱難的選擇：是冒險接受買斷然後去尋找一份能帶來額外保障的新工作？還是留在公司，但最終還是可能失去工作？

「如今任何剛入行的人找工作都會非常困難，我還沒看到任何招聘資訊要求四年以下的工作經驗，」一位上周接受微軟買斷方案的員工說：「我覺得我現在的情況還不錯，如果我的職業生涯更成熟一些，情況可能也很不錯。但對於工作經驗只有四、五年甚至更少的人來說，我覺得找到新工作會很艱難。」