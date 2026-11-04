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美科技業關綠卡大門？ 微軟、Adobe等8大企業勞工證遭停辦

記者龔玥╱聖荷西報導
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美國雇主擔保綠卡的申請程序再添變數。相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘...
美國雇主擔保綠卡的申請程序再添變數。相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，使得求職者及正在等待身分進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國勞工部因調查疑似簽證濫用與詐欺，暫停8家企業PERM申請，導致科技業外籍員工綠卡進度停擺，企業招聘與留才策略也更保守。

美國雇主擔保綠卡的申請程序再添變數。聯邦勞工部10月宣布，暫停處理涉及微軟、Adobe及其他六家大型IT服務公司的勞工證（PERM）申請。消息傳出後，不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，使得求職者壓力大增，也讓一些正在等待身分進展的外籍員工更加焦慮。

在灣區科技行業工作的Lina Zhao表示，她所在公司內部也已經停止辦理PERM。她說，公司近期招聘應屆畢業生變得更加嚴格。相較於剛畢業、缺乏工作經驗的求職者，公司現在更傾向招聘有實際工作經驗的人，職位需求也逐漸集中在資歷較深的員工和高級崗位。

對已經進入職場、需要雇主支援職業移民的外籍員工而言，PERM暫停意味著原本規劃中的綠卡申請可能被迫擱置。Lina表示，她身邊有同事的綠卡申請已經排了很長時間，遲遲沒有進展。由於擔心出境後返回美國時可能遇到入境審查，部分同事甚至不敢回國探親，擔心一旦在海關遇到問題，可能影響在美工作和生活。

她表示，這種不確定性給員工帶來不小壓力。即使手上有工作，綠卡申請進度、公司是否繼續提供移民支持，以及未來能否順利留在美國，都成為員工必須考慮的問題。

勞工部此次點名的八家企業包括微軟、Adobe、Cognizant、Infosys、Tata Consultancy Services、Wipro、HCL Technologies、Capgemini等八家。美國政府指控這些企業涉嫌濫用工作簽證體系、涉及詐欺行為，並壓低本土薪資以取代美國員工。勞工部暫停接受相關新申請，並暫緩處理正在審理中的PERM案件。

PERM是美國雇主為外籍員工申請職業移民綠卡時，通常必須經過的勞工認證程序。雇主需向勞工部證明相關職位符合規定的招聘及用工條件，完成後才能繼續推進I-140等後續移民程式。PERM本身不是工作簽證，也不會直接賦予員工在美國工作的資格。

此次措施並非全國範圍內停止PERM申請，其他未被列入名單的雇主仍可依規定提交申請；暫停PERM也不等於員工現有的H-1B工作簽證自動失效。不過，對依賴公司辦理綠卡的員工來說，企業內部暫停申請、招聘標準趨嚴，加上移民程式的不確定性，正讓他們在職業選擇和個人生活安排上面臨更大壓力。

勞工部此次行動與對相關企業用工及移民申請情況的調查有關。申請遭暫停並不代表企業已經被認定違法，後續處理仍有待進一步消息。

精華 FAQ

  • 被點名的8家企業包括微軟、Adobe、Cognizant、Infosys、Tata Consultancy Services、Wipro、HCL Technologies與Capgemini。勞工部同時暫停新申請受理與部分既有案件處理。

  • 美國政府指控相關企業涉嫌濫用工作簽證體系、涉及詐欺，並以壓低本土薪資方式取代美國員工。此次措施與對其用工及移民申請情況的調查有關。

  • PERM暫停不會讓H-1B自動失效，但會拖慢綠卡與職業移民進程，增加外籍員工焦慮；企業也可能縮緊招聘、偏向有經驗者，使應屆畢業生求職更困難。

綠卡 微軟 勞工部

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