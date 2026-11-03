一名男用戶把他的OpenAI dot人工智慧代理命名為Alfred。(ChatGPT官網)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山掀起個人AI代理熱潮，許多人讓它代訂餐點、買禮物與處理信件，但也因此交出更多隱私與決策權。

舊金山 現在幾乎每個人都在使用人工智慧代理（AI agent），那麼真人的隱私算是什麼東西呢？

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，舊金山的人使用ChatGPT 的時候，還可以有自己的人工智慧代理。AI代理很可愛、很實用，但它想要你的信用卡資訊。歡迎來到科技愛好者們正在熱衷的個人人工智慧代理熱潮。

譬如當維卡斯（Amanda Vicars）意識到自己忘記買禮物給丈夫時，已經是他生日的那天了。這位忙碌的非營利組織高管拿出手機，要求Meta 的新人工智慧代理Muse訂購鮮花和巧克力，然後將它們送到他們在聖拉蒙的家中。

她說，禮物遲到了，儘管她為優先送貨支付了額外費用。這個她暱稱為「Ren」的機器人建議她打電話要求退款。「你不能做嗎？」維卡斯回憶起自己曾問過這個問題。Ren順從地給了她50元的退款，維卡斯說她自己不會費心的去要求退款。

維卡斯是灣區一批率先使用人工智慧代理來管理個人生活的早期用戶之一，這群人似乎對這種處理日常瑣事的新選擇格外興奮。他們讓AI代理訂午餐、訂機票、搶餐廳位子、清理電子郵件收件匣，心甘情願地交出個人資料存取權和基本決策權，這一切都是為了提升自己的生活品質。

雖然人工智慧聊天機器人可以回答問題、製作簡報或生成圖像，但智慧代理會採取行動並獨立完成任務。使用智慧型代理需要一定的信任，這意味著要授予它們存取電子郵件帳戶、支付資料和其他敏感資訊的權限，以便它們能夠像你一樣在現實世界中行動。

真正的人工智慧代理主流突破，在近幾個月才出現，各大科技公司開始向一般用戶推出人工智慧助理–有些免費，有些則需要付費訂閱。例如SpaceXAI的Grok Bot、Google的Gemini Spark、Meta的Muse以及OpenAI的dots，它們都被包裝成可愛吉祥物的樣貌。Muse在發布不久後就成為蘋果App Store和谷歌Play商店下載量最高的免費應用程式，超越了ChatGPT。

Photon的執行長Daniel Tian意識到人工智慧代理存在安全隱患，並表示這些問題必須解決，這種機器人才能被大眾廣泛接受。22歲的Tian正在打造一家新創公司，將人工智慧代理連接到iMessage和WhatsApp，方便用戶與機器人進行簡單的聊天。