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「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

編譯林思牧／綜合報導
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紀錄片「袒裎相見」（You Can See Everything）正在美國上映。...
紀錄片「袒裎相見」（You Can See Everything）正在美國上映。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Theranos吹哨者舒爾茲指出，當前AI投資過熱、審查不足，可能成為下一個大型詐騙的溫床，並質疑荷姆斯仍在操弄公眾。

揭發荷姆斯（Elizabeth Holmes）「惡血」騙局的舒爾茲（Tyler Shultz）警告，人工智慧領域的資金熱潮，為下一個類似Theranos規模的詐騙創造了絕佳條件。

舊金山標準報導，最近上映的菲爾德（Nathan Fielder）的紀錄片「袒裎相見」（You Can See Everything）重新引發了人們對Theranos公司巨騙荷姆斯故事的關注，而這一次，人們似乎對她產生了高度的同情。那麼，大家是不是又一次被荷姆斯迷住了？

所以「標準」請了一位幾乎半輩子都在思考荷姆斯的人來辨別事實與虛構。說舒爾茲對詐騙略知一二，絕對是小看他了，而他說，人工智慧領域的資金熱潮為下一個Theranos式騙局提供了完美的溫床。

舒爾茲在史丹福大學認識了荷姆斯，並且曾在她所領導的Theranos公司工作。最後是舒爾茲與媒體揭露了Theranos看似神奇的血液檢測技術，其實只是一個騙局。在紀錄片「袒裎相見」上映後，舒爾茲首次接受深度採訪，談及自己作為一位備受矚目的舉報人，以及他對這部刻意模糊處理其主角的影片的看法。

他認為去相信荷姆斯是個錯誤。他認為荷姆斯是一個「老練的操縱者」，痴迷於自己的公眾形象，登上「人物」（People）雜誌封面，主演了年度最受關注的影片之一，而且據舒爾茲所說，她還參與了其情感伴侶埃文斯（Billy Evans）的新血液檢測創業項目。舒爾茲認為，荷姆斯仍在玩弄公眾。

舒爾茲確信，荷姆斯絕對不會是矽谷需要應付的最後一個騙子。他認為，荷姆斯之所以能在缺乏充分審查的情況下籌集到數以億元計的資金，是因為審查難度不小。而今天的人工智慧行業的審查難度更大，而且人們生活在一個「對真相更漠不關心」的世界。

「要區分真正獨特的東西和ChatGPT的包裝器真的很難，」他說，「如果你想欺騙別人，我認為當今是一個絕佳的機會。」

精華 FAQ

  • 他認為AI產業資金過熱、審查門檻又高，再加上社會對真相較不在意，讓外界更難分辨技術是否真有價值，因此特別適合包裝成誇大故事的詐騙。

  • 舒爾茲認為荷姆斯是老練的操縱者，至今仍善於塑造公眾印象，並懷疑她仍在影響媒體與大眾，Theranos案例也顯示大規模騙局可能在缺乏審查下發生。

  • 報導提到Nathan Fielder的紀錄片《袒裎相見》重新引發外界對Theranos的關注，也使人重新檢視荷姆斯形象，以及舒爾茲作為舉報者的看法。

AI 荷姆斯 詐騙

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