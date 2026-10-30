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華美半導體協會35周年 千人齊聚見證傳承

記者王湘涵╱聖他克拉拉報導
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華美半導體協會35周年慶典舉行新舊會長印信交接儀式，新任會長Jimmy Chen...
華美半導體協會35周年慶典舉行新舊會長印信交接儀式，新任會長Jimmy Cheng（左）與卸任會長Gary Wang（右）共同完成交接，象徵協會邁向下一階段。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

CASPA舉辦35周年慶祝晚宴，吸引逾千人參與，並透過CEO峰會、會長交接、獎學金與爐邊對談，展現半導體社群的凝聚力與世代傳承。

華美半導體協會（CASPA）24日晚間舉行35周年慶祝晚宴，匯聚超過千名半導體產業領袖、科技界人士及嘉賓。主持人以現場聚集「一千顆聰明的腦袋」形容人才雲集的盛況。周年慶典結合產業交流、新舊會長交接及獎學金頒發，展現華裔科技社群的凝聚力與世代傳承。

成立於1991年的CASPA，致力促進半導體專業交流、產業合作與人才培育，目前擁有超過9000名會員。為迎接35周年，協會於23日至24日舉辦系列活動，首度推出CEO峰會，邀集企業領袖及業界專家，探討人工智慧（AI）、晶片技術創新與產業發展趨勢。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）出席晚宴時表示，幾年前首次受邀參加CASPA活動時，對協會尚不熟悉。如今看到超過千人齊聚，對其成長深感驚喜。他也歡迎來自新加坡等地的國際代表，並肯定協會領導人與志工團隊的付出。

馬漢指出，北聖荷西是半導體產業的重要核心，AI正為醫療、交通及政府服務帶來轉型機會。市府已展開AI試點計畫，改善公車運行、道路維護及行政效率。面對產業發展的政策挑戰，聖荷西也積極與企業、環保及勞工團體合作，尋求兼顧資源效率、社區利益與產業成長的發展方式。

晚宴舉行新舊會長印信交接，由卸任會長Gary Wang將領導重任交予新任會長Jimmy Cheng。Gary Wang回顧任內成果，感謝團隊、志工及贊助商支持，強調「合作比競爭更有力量，社群價值也超越個人成就」。他認為，協會的進步來自成員彼此扶持，並對新任會長的領導充滿信心。

Jimmy Cheng則回顧CASPA自1991年創立以來的發展，指出35年間全球半導體產業大幅成長，而協會始終秉持連結產業人才、促進科技創新的初衷。他強調，CASPA是完全由志工推動的非營利組織，所有成果都來自會員及志工的共同投入。

談及未來，Jimmy Cheng呼籲會員以實際行動回饋社群，包括指導一名工程師、贊助獎學金、或透過徵才活動提供就業機會，讓產業交流轉化為下一代的職涯發展。晚宴也安排獎學金頒發，延續協會對青年學子及科技人才培育的支持。

晚宴壓軸邀請英特爾（Intel）執行長陳立武，與新任會長展開爐邊對談，分享企業轉型、客戶信任與產業合作經驗。繼過去邀請輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等產業領袖後，今年再由陳立武登台，展現CASPA匯聚半導體業界重要人物的影響力。

華美半導體協會卸任會長Gary Wang回顧任內成果，強調協會的力量來自會員、志...
華美半導體協會卸任會長Gary Wang回顧任內成果，強調協會的力量來自會員、志工及企業夥伴的合作。（記者王湘涵╱攝影）

華美半導體協會新任會長Jimmy Cheng（前）在交接儀式上接受祝賀。（記者王...
華美半導體協會新任會長Jimmy Cheng（前）在交接儀式上接受祝賀。（記者王湘涵╱攝影）

華美半導體協會35周年慶典邀請多位灣區地方政府官員及民意代表出席，嘉賓登台合影，...
華美半導體協會35周年慶典邀請多位灣區地方政府官員及民意代表出席，嘉賓登台合影，展現科技產業與地方社區的交流。（記者王湘涵╱攝影）

華美半導體協會（CASPA）35周年系列活動舉行講者表揚儀式，向23日至24日兩...
華美半導體協會（CASPA）35周年系列活動舉行講者表揚儀式，向23日至24日兩天活動的主題演講嘉賓頒發獎座，感謝他們分享產業經驗與專業見解。（記者王湘涵╱攝影）

華美半導體協會新任會長Jimmy Cheng於35周年慶典致詞，呼籲會員透過職涯...
華美半導體協會新任會長Jimmy Cheng於35周年慶典致詞，呼籲會員透過職涯指導、獎學金及就業機會，協助培育下一代半導體人才。（記者王湘涵╱攝影）

華美半導體協會（CASPA）35周年系列活動吸引半導體產業人士齊聚，會場座無虛席...
華美半導體協會（CASPA）35周年系列活動吸引半導體產業人士齊聚，會場座無虛席。（記者王湘涵╱攝影）

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）出席華美半導體協會35周年慶祝活動，分享人...
聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）出席華美半導體協會35周年慶祝活動，分享人工智慧發展及地方政府與科技產業合作的展望。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 因為活動結合產業交流、新舊會長交接與獎學金頒發，並邀集半導體領袖、科技界人士及國際嘉賓齊聚，展現協會在業界的人脈與號召力。

  • CASPA首度推出CEO峰會，邀請企業領袖與專家討論AI、晶片技術創新及產業發展趨勢，讓周年活動不只慶祝，也強化專業交流與前瞻對話。

  • Jimmy Cheng強調協會是志工推動的非營利組織，未來希望會員以指導工程師、贊助獎學金、提供職缺等方式回饋社群，讓交流真正轉化為下一代的職涯機會。

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