CASPA首屆CEO峰會爐邊對談 陳立武分享企業經營理念
CASPA35周年晚宴上，陳立武談及川普風波、英特爾轉型與客戶信任重建，並表示以坦誠溝通和立即處理問題，推動公司改善與產業合作。
AI摘要
文章摘要整理：
CASPA35周年晚宴上，陳立武談及川普風波、英特爾轉型與客戶信任重建，並表示以坦誠溝通和立即處理問題，推動公司改善與產業合作。
華美半導體協會（CASPA）24日晚間舉行35周年慶祝晚宴，邀請英特爾（Intel）執行長陳立武，與新任會長Jimmy Cheng展開首屆CEO峰會的壓軸爐邊對談。從川普要求辭職風波、企業轉型到產業競合，陳立武分享透過坦誠溝通、正視問題建立信任的經營理念。
對談前，被譽為「3D電晶體之父」的柏克萊加大榮譽退休教授胡正明擔任引言人。他透露，2025年6月底曾撰寫一封「為何川普總統現在應該拯救英特爾，以及如何拯救」（Why President Trump Should Save Intel Now and How）的公開信，雖未獲報社刊登，仍在現場朗讀部分內容，主張美國政府透過股權投資支持英特爾，並肯定陳立武對產業及客戶的深入了解。隨後以陳立武與川普在白宮長達一小時的會面為引，帶出當晚對談。
談及接掌英特爾，陳立武坦言，當初不少親友勸阻，擔心轉型失敗損及聲譽。但一名朋友在信中寫下「退休前，救救英特爾」，令他深受感動，至今仍將信件裱框珍藏，最終在家人支持下接受挑戰。
回顧去年8月7日川普公開要求他辭職的風波，陳立武表示，當時決定放下個人得失，以公司利益為優先，並透過友人安排，於8月11日赴白宮與川普會面。他澄清個人背景及相關誤解，坦言英特爾轉型至少需要兩年。川普則提出美國政府持有英特爾約10%股權的構想，陳立武對此樂見其成。
重建客戶信任同樣是轉型關鍵。陳立武透露，一名重要客戶曾指出英特爾有15項問題，過去反映意見不受重視，甚至遭到說教，因而逐漸將英特爾排除在產品設計之外。他要求團隊逐項改善，重新取得合作機會，並強調晶圓代工攸關客戶產品成敗，必須建立信任。
在內部管理方面，陳立武鼓勵員工主動報告問題。他透露自己每晚約收到20至30則壞消息，卻樂於掌握實情，認為好消息可以稍後慶祝，壞消息更需立即處理。他回憶領導益華電腦（Cadence）時，曾要求客戶為產品評分，並視負面評價為持續改善的動力。
談及產業合作，陳立武指出，與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳是多年好友。輝達已宣布投資英特爾50億元，雙方展開合作。近期也與超微（AMD）執行長蘇姿丰探討合作機會，認為半導體市場龐大，即使彼此競爭，也能尋求共同發展。
從政治危機、客戶關係到企業文化，陳立武以親身經歷說明，正視問題、坦誠溝通並付諸行動，是重建信任、推動英特爾轉型的關鍵。
他強調面對問題要坦誠溝通、立即處理，並把公司利益放在個人得失之前；同時要求團隊主動回報壞消息，以便及早修正，重建客戶與內部信任。 他表示當時選擇先放下個人得失，以公司利益為優先，並在友人安排下赴白宮與川普會面，澄清背景與誤解，也認為英特爾轉型至少需要2年。 陳立武指出已針對客戶提出的15項問題逐項改善，重新爭取合作機會；同時英特爾也與輝達投資合作，並與AMD探討共同發展可能。
精華 FAQ
他強調面對問題要坦誠溝通、立即處理，並把公司利益放在個人得失之前；同時要求團隊主動回報壞消息，以便及早修正，重建客戶與內部信任。
他表示當時選擇先放下個人得失，以公司利益為優先，並在友人安排下赴白宮與川普會面，澄清背景與誤解，也認為英特爾轉型至少需要2年。
陳立武指出已針對客戶提出的15項問題逐項改善，重新爭取合作機會；同時英特爾也與輝達投資合作，並與AMD探討共同發展可能。
上一則
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了
下一則