華埠新設高度特殊教育學校揭幕 學生免赴外地上課

新校設於Ed and Anita Lee校舍，原址曾為新移民華裔學生提供教育服務。（谷歌街景）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山在華埠啟用高度支援需求學校，提供特殊教育學生就近上課與多元支援，同時減輕家庭通勤負擔並降低學區外包成本。

舊金山 市一所專為高度特殊教育需求學生設立的公立學校29日揭幕，讓部分自閉症 及智能障礙學生能在市內接受教育，減少遠赴外地上課的負擔，也降低學區向非公立學校購買服務的開支。

舊金山紀事報報導，這所名為「高度支援需求學校」（Extensive Support Needs School）的新校位於華埠 ，預計本學年招收16名學生，下學年再增加16人。目前已有一名學生轉入。市府與學區官員29日上午出席開幕儀式，強調擴大公立體系特殊教育服務的重要性。

「每名學生都應有機會在自己的社區，在符合個別需求的環境中學習、成長，並培養獨立能力。」學區總監史瑞慶(Maria Su)表示，加強本地課程與服務，有助讓學生及家庭留在舊金山市，減少前往遠離社區的非公立學校就讀的需要。

新校設於Ed and Anita Lee校舍，原址曾為新移民華裔學生提供教育服務。該課程因學生人數減至不足12人，於2024年併入劉貴明小學（Lau Elementary）。史瑞慶今年5月宣布，計畫利用空置校舍擴充特殊教育服務。

校舍是一棟三層高的前海軍建築，屋頂設有遊樂場。為配合學生需求，校內如今設有職能治療室、協助學生平復情緒的安靜室，以及語言治療室。本學年先開設兩間教室，每班八人，下學年再增設兩班。學區表示，新校將提供學生所需的複雜行為、學業及社交情緒支援。

目前，舊金山市內能提供這類服務的選擇有限，學區共有133名學生在非公立學校就讀，部分學生每天往返學校的通勤時間長達三小時。

學區指出，將特殊教育服務外包往往費用高昂。根據2024年一份獨立評估，交通及外包服務的平均年度費用約為每名學生8萬元，個別學生的開支更可達20萬元或以上。依聯邦法律，學區須提供學生個別化教育計畫所列明的課程與支援，即使自身缺乏相關設施或人手，也必須安排服務。

新校亦是學區重新評估教育資源布局的一部分。學區將檢視學生需求，以及語言沉浸式課程等全市性項目的需求，再決定在哪些地點擴充服務，以及是否合併或關閉學校。

華埠扶輪社成員、舊金山市康樂及公園委員路易（Vanita Louie）在計畫公布時表示，對校舍重新啟用感到非常興奮，形容這對希望孩子留在市內就讀的家庭而言，是重要支援。

「身心障礙學生需要投入的教育工作者，以及充滿關懷的學習空間，才能茁壯成長。」她說。