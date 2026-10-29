DoorDash擬收購生鮮配送平台Instacart
消息指出，DoorDash正洽談收購生鮮配送平台Instacart，交易估值約170億元，若成真將擴大其在雜貨配送市場的布局。
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消息指出，DoorDash正洽談收購生鮮配送平台Instacart，交易估值約170億元，若成真將擴大其在雜貨配送市場的布局。
聖荷西信使報（Mercury News）援引的華爾街日報報導稱，總部設在舊金山的DoorDash這家因遞送餐食和零售商品到客戶家門而廣受歡迎的服務商，目前正就收購生鮮雜貨配送平台Instacart進行談判。
這兩家競爭對手與其他多家在線配送服務商展開競爭，包括亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、Postmates和優步（Uber）。不過，Instacart專注於生鮮雜貨配送，而非餐廳製作的餐食。
報導援引知情人士的話稱，DoorDash最早可能於本周完成對Instacart的收購。這筆交易對Instacart的估值約為170億元。
在周一（26日）關於此次潛在收購的報導發布前，Instacart的市值約為130億元。過去五天裡，其股價上漲了近19%，至每股約60元；其市值為140億元。
與此同時，DoorDash的股價在過去五天裡下跌了10%，周二（27日）收盤價約為每股170元；其市值約為730億元。
DoorDash於2020年新冠疫情高峰期上市，Instacart則於2023年上市。
DoorDash正尋求通過無人機和自主配送機器人拓展業務，目前已為Kroger和Safeway等超市提供配送服務。該公司還與CVS、梅西百貨（Macy′s）和Target合作，配送各類日用品。
DoorDash若收購Instacart，將為其業務版圖增添一個以生鮮食品配送為主的重大平台。兩家公司均依賴獨立承包商通過應用程式為客戶選購並配送商品。
華爾街日報還報導稱，優步曾考慮收購Instacart，但相關談判已不再進行。DoorDash尚未立即回應置評請求。
根據華爾街日報引述的報導，DoorDash正在與Instacart進行收購談判，最快可能在本周完成。這筆交易若落實，將讓DoorDash進一步擴大其配送服務範圍。 報導指出，DoorDash收購Instacart的交易估值約為170億元。相較之下，Instacart在相關消息前市值約130億元，近期股價也因市場預期上升。 若收購成功，DoorDash將把以餐食與零售配送為主的業務，進一步延伸到生鮮雜貨配送。這也有助於它與Amazon、Walmart、Uber等競爭者在更大市場中對抗。
精華 FAQ
根據華爾街日報引述的報導，DoorDash正在與Instacart進行收購談判，最快可能在本周完成。這筆交易若落實，將讓DoorDash進一步擴大其配送服務範圍。
報導指出，DoorDash收購Instacart的交易估值約為170億元。相較之下，Instacart在相關消息前市值約130億元，近期股價也因市場預期上升。
若收購成功，DoorDash將把以餐食與零售配送為主的業務，進一步延伸到生鮮雜貨配送。這也有助於它與Amazon、Walmart、Uber等競爭者在更大市場中對抗。
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