涉竊聽OpenAI沙國籍前工程師 被大陪審團起訴

阿爾福贊本月27日已被大陪審團起訴。(取自阿爾福贊個人Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 35歲沙烏地阿拉伯籍前OpenAI工程師阿爾福贊，被控在舊金山總部會議室安裝竊聽設備並非法錄音，已遭大陪審團起訴且不得交保。

在OpenAI 公司高管會議室安裝竊聽器的35歲沙烏地阿拉伯 籍工程師，27日（周二）已被大陪審團起訴。

舊金山 紀事報報導，一份法庭文件顯示，聯邦大陪審團以重罪指控35歲的阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）「非法竊聽口頭通訊」。此前，聯邦檢察官稱，阿爾福贊在OpenAI舊金山的總部辦公大樓的一間會議室裡安裝了加密竊聽設備。

據當局稱，FBI探員於10月9日在聖馬刁縣北部的密爾布瑞市逮捕了阿爾福贊。阿爾福贊是沙烏地阿拉伯公民，於2025年加入OpenAI的ChatGPT團隊。就在兩個多星期前，警方在對該會議室進行安全檢查時發現了那台裝置。刑事訴狀指出，那台設備被衛生紙包裹住，藏在一間經常用於討論機密研究、商業計劃和政府合作事宜的會議室裡的一台電視機後面。

根據提交給北加州聯邦法院的起訴書，從大約9月28日至10月5日，阿爾福贊蓄意使用電子設備「攔截與OpenAI業務運營相關的一次或多次口頭通訊」。這家由現任執行長奧特曼（Sam Altman）共同創立的高科技公司，以其人工智慧產品ChatGPT而聞名全球。

法庭文件顯示，起訴書包含一項「沒收指控」（forfeiture allegation），這意味著如果阿爾福贊被判有罪，他將被要求交出錄音設備及相關硬件。據聯邦檢察官，如果罪名成立，阿爾福贊將面臨最高5年監禁和25萬元罰款，外加三年監管釋放。阿爾福贊仍被羈押，法官宣告他不得交保候傳。