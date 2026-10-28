舊金山小學改採就近優先入學 家長憂未來難跨區就讀

舊金山小學入學制度將改革，計畫取消現行的入學抽籤制度，但現在又有家長擔心新制可能更糟。（記者李怡／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山小學入學將從抽籤制改為就近優先，家長一方面期待更穩定，另一方面也憂心若鄰近學校品質不足，孩子將更難選到適合的學校。

舊金山 小學入學制度即將迎來重大改革，但原本希望告別「抽籤碰運氣」的家長，如今卻擔心新制度可能更糟。舊金山聯合學區 （SFUSD）教育委員會本月13日以五比二通過決議，計畫取消現行的小學入學抽籤制度，改採住家附近優先入學的方式。然而，不少家長質疑，如果住家附近的學校教學品質不理想，孩子是否反而失去選擇更好學校的機會？

根據Mission Local報導，這項改革雖然尚未正式實施，已引發家長對教育資源分配及入學選擇權的擔憂。

舊金山目前的小學入學制度，允許家長申請全市不同學校，再透過抽籤及優先條件分配名額。由於熱門學校競爭激烈，即使住在學校附近，也不一定能順利入學。對許多家庭而言，每年申請學校就像一場賭博，結果難以預測。

新制度希望改變這種情況。按照目前方向，學區將依據家庭住址，為每名學生提供附近小學的入學保障，無論家長何時提出申請，都能獲得鄰近學校的名額。

但問題是，並非每個社區都有家長滿意的學校。部分家長擔心，如果住家附近的小學教學品質較差，或缺乏孩子需要的課程，未來可能更難跨區申請其他學校。對無力負擔私立學校學費、也無法為了孩子搬家的家庭而言，這項改革尤其重要。

學區最新公布的家長調查，也反映出這種矛盾。在2978份問卷回覆中，82%的受訪者希望孩子能保障就讀住家附近的學校，但同時有96%認為，能夠選擇最適合孩子的學校同樣重要。

更值得注意的是，只有48%的受訪者認為教育委員會選定的C方案可能符合家庭需求，另有65%不確定學區是否真的會投入資源，改善住家附近的學校。

這也說明，家長反對的未必是就近入學，而是擔心學區只改變分配方式，卻沒有同步改善學校品質。

學區強調，未來仍會保留語言沉浸式課程、K至8年級學校等全市性特殊課程的申請機會，相關名額仍可能透過抽籤分配。

新制度尚未最終定案。教育委員會預計明年4月13日最終表決，若順利通過，將適用於2028至2029學年入學的新生。