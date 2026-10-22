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矽谷電子遊戲巨頭「藝電」宣布裁員3% 關閉BioWare

編譯林思牧／綜合報導
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矽谷電子遊戲巨頭EA（Electronic Arts）裁員3%，並關閉旗下著名遊...
矽谷電子遊戲巨頭EA（Electronic Arts）裁員3%，並關閉旗下著名遊戲工作室BioWare。 (EA官網)

AI摘要

文章摘要整理：

EA在私有化後首次大幅重組，裁員約3%並關閉BioWare，同時強調將集中資源發展戰地、漫威鋼鐵人與多項體育新作。

矽谷電子遊戲巨頭藝電（Electronic Arts；EA）裁員3%，並關閉旗下著名遊戲工作室BioWare。

Variety報導，藝電自今年夏天私有化以來首次採取重大舉措，對其工作室業務進行重組，這將導致全球約3%的員工被裁掉。該公司股票完成私有化交割後，隨即從那斯達克（NASDAQ）除牌下市。

EA總裁韋伯（Cam Weber）和總裁兼營運長廷森（David Tinson）21日在發給員工的備忘錄中概述了工作室運營的調整。「在過去的幾個月裡，我們認真審視了我們的業務、營運方式以及如何在下一個互動娛樂時代保持領先地位。」

一個重大變動是：EA決定終止與BioWare合作開發新的「質量效應」（Mass Effect）遊戲後，位於加拿大埃德蒙頓的BioWare宣布關閉。「BioWare是一家傳奇工作室，它幫助定義了角色扮演遊戲類型，我們做出這個決定並非輕率之舉，」韋伯和廷森表示。

EA先前公布的員工人數為1萬4500人，這意味著裁員將影響約400多名員工。BioWare團隊21日在社群媒體上發文：30多年來，BioWare不僅僅是一個工作室，更是故事講述者、開發者以及玩家們共同創造世界的家園，推出的包括「博德之門」（Baldur′s Gate）、「無冬之夜」（Neverwinter Nights）、「星球大戰：舊共和國武士」（Star Wars: Knights of the Old Republic）、「龍騰世紀」（Dragon Age）、「質量效應」、「聖歌」（Anthem）。

比較樂觀的消息是，EA 的韋伯和廷森稱讚第一人稱射擊遊戲「戰地 6」（Battlefield 6）「取得了巨大成功，我們從發布和即時服務中學到了很多東西。」展望未來，除了未來的戰地遊戲外，高管們還說：「我們將把Respawn和DICE工作室聚集在一起，共同開發未來的計畫。」

在動作冒險遊戲領域，EA高層表示，公司仍致力於推出「即將推出的兩款重磅遊戲」：「漫威鋼鐵人」（Marvel′s Iron Man）和下一款「星際大戰絕地武士」（Star Wars Jedi）。

EA 體育遊戲方面，未來幾個月將公布兩個正在開發中的新項目，其中包括一款名為Project Gridiron的全新以社交為先的開放世界體驗，專為美式族球團隊打造。此外，EA體育工作室也正在進行前期製作，並計劃在闊別15年後重啟備受玩家喜愛的拳擊遊戲「拳擊之夜」（Fight Night）。

精華 FAQ

  • EA將裁撤全球約3%的員工，若以先前公布的1萬4500人估算，約影響400多人。這是公司私有化後首次重大調整，核心目的是重整工作室業務與營運模式。

  • EA決定終止與BioWare合作開發新的《質量效應》遊戲，並宣布關閉位於加拿大埃德蒙頓的BioWare。管理層表示這項決定並不輕率，但屬於整體重組的一部分。

  • EA表示仍會持續推進《戰地6》後續計畫，並把Respawn與DICE整合合作；另外也會開發《漫威鋼鐵人》、下一款《星際大戰絕地武士》，以及多個體育新項目。

矽谷 那斯達克 裁員

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