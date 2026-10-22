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舊金山10/22大型招聘會 釋出數百個職缺

記者王子涵／綜合報導
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舊金山經濟及勞動力發展辦公室訂於22日（周四）舉辦2026年舊金山大型招聘會，邀...
舊金山經濟及勞動力發展辦公室訂於22日（周四）舉辦2026年舊金山大型招聘會，邀請超過60家雇主參與。（取自市府官網）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山OEWD將於22日在舊金山鑄幣廠舉辦大型招聘會，邀請超過60家僱主釋出數百個職缺，涵蓋多個產業並提供現場面試機會。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）將於22日（周四）舉辦2026年舊金山大型招聘會，邀請超過60家僱主參與，提供涵蓋醫療、銀行、餐飲、酒店、零售、交通運輸及非牟利機構等領域的數百個職缺。活動登記名額已滿，未預先登記的求職者僅能視現場容量有限度入場。

招聘會將於上午10時至下午2時，在位於第五街88號的舊金山鑄幣廠（The San Francisco Mint）舉行，面向不同工作經驗的求職者。參加者可直接與招聘主管交流，了解職位要求，並有機會參加現場面試。

主辦單位表示，醫療保健是舊金山就業增長最快的行業，本次招聘會將有多家相關雇主參與，包括東華醫院、安樂居、HealthRIGHT 360、Homebridge、Institute on Aging及Crestwood Behavioral Health等，讓有意投身醫療及照護服務的求職者了解就業機會。

酒店及餐飲業亦有多家企業到場招聘，包括皇宮酒店（Palace Hotel）、威斯汀聖弗朗西斯酒店（The Westin St. Francis）、1 Hotel San Francisco、Argonaut Hotel，以及Bon Appétit、Sweetgreen和STK Steak等。零售業僱主則包括大統華超市、Target、UNIQLO及Gap Inc.。

銀行及金融服務業方面，參與機構包括BMO Bank、富國銀行（Wells Fargo）、Five Star Bank及Patelco Credit Union。交通運輸及相關領域則有聯合航空、舊金山國際機場、Hertz、Enterprise Mobility及美國郵政署等單位參與。

精華 FAQ

  • 招聘會訂於22日周四上午10時至下午2時舉行，地點在第五街88號的舊金山鑄幣廠。活動面向不同工作經驗的求職者，並採現場交流與面試方式進行。

  • 參與產業包括醫療、銀行、餐飲、酒店、零售、交通運輸及非牟利機構等；代表僱主有東華醫院、Westin St. Francis、Target、Wells Fargo、聯合航空等。

  • 活動登記名額已滿，未預先登記的求職者只能視現場容量有限度入場，因此能否進場需視當天場地情況而定。主辦方也鼓勵求職者直接與招聘主管交流。

舊金山 勞動力

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