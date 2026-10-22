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舊金山科技大會聚焦AI發展 憂網路安全

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山科技大會聚焦AI發展。（記者李怡╱攝影）
舊金山科技大會聚焦AI發展。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Cloudflare在舊金山舉辦科技大會，討論AI普及下的網路安全、個資保護與詐騙風險，並指出AI熱潮也為城市帶來新經濟機會。

人工智慧（AI）快速走進民眾生活，從上班寫報告、網路購物，到銀行交易及個人資料管理，都少不了AI技術。如何在推動科技創新的同時，確保網路安全與個人隱私，成為科技產業的重要課題。網路安全公司Cloudflare 21日於舊金山市中心舉辦Cloudflare Connect科技大會，探討AI發展、網路安全及企業如何應對新一波數位科技變革。

大會在舊金山Moscone West會議中心舉行，Cloudflare是總部位於舊金山的網路基礎設施及安全技術公司，主要提供網站防護、網路效能及企業安全服務。隨著AI應用愈來愈普遍，相關技術如何安全運作，也成為業界關注的議題。

與會人士表示，對一般民眾而言，AI帶來的便利已經隨處可見。不少人使用AI翻譯文件、安排旅遊行程，甚至協助處理工作內容。不過，AI應用愈廣泛，背後涉及的個人資料保護、網路詐騙及資訊真偽問題，也愈來愈受到重視。

例如，詐騙分子可能利用AI模仿他人聲音、製作逼真的假影片，或產生看似真實的電子郵件，誘使民眾提供銀行帳戶及個人資訊。對企業而言，如何防止敏感資料外洩，以及確保AI系統不被惡意利用，同樣是重要挑戰。

Cloudflare長期提供網路安全及防護服務，其技術涉及網站流量管理、阻擋惡意攻擊及保護網路連線。隨著企業開始將AI導入客服、資料分析及日常營運，網路安全的重要性也進一步提高。

會上指出，AI產業的快速成長，同時為舊金山帶來新的經濟機會。近年不少AI新創企業選擇在舊金山設立辦公室，帶動科技人才、投資及商業活動，也讓市中心會議及科技交流活動持續受到關注。

科技發展速度愈快，相關安全規範及社會責任也愈需要跟上。如何兼顧創新與安全，避免民眾在享受AI便利的同時承擔過多風險，將是政府、企業及科技業界必須共同面對的問題。

對舊金山而言，AI不只是科技公司的商機，也關係到未來就業、城市經濟及每一位市民的數位生活。如何讓AI發展得更快，也發展得更安全，將持續成為重要議題。

精華 FAQ

  • 大會主要討論AI發展、網路安全，以及企業如何因應新一波數位科技變革，重點放在創新推進之餘，如何降低個資外洩、詐騙與系統遭惡意利用的風險。

  • 文章指出，AI雖能協助翻譯、規劃行程與工作，但也可能被用來模仿聲音、製作假影片或偽造郵件，進而誘騙民眾提供銀行帳戶與個人資訊。

  • 因為AI新創陸續進駐舊金山，帶動人才、投資與商業活動，同時也使城市更依賴安全可靠的數位環境，因此就業、經濟與市民生活都受其影響。

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