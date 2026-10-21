史丹福研究員 鼠體成功培育人腦組織

史丹福大學精神病學與行為科學教授帕斯卡（Sergiu Pasca）。(med.stanford.edu)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福研究團隊成功在小鼠體內培育人類腦組織，建立新模型以研究大腦發育、神經精神疾病及潛在療法。

史丹福大學 研究人員發表報告，宣布成功在老鼠體內培育出人類腦組織，這項進展會如何造福人類？

ABC電視新聞報導，史丹福醫學院一項突破性研究有望為科學家提供一種強大的新方法，用於研究自閉症譜系障礙、精神分裂症、癲癇和腦性麻痺等疾病。研究人員已成功在經過特殊基因改造的小鼠體內培育出人類腦組織，並稱之為迄今為止研究人類大腦發育和疾病的最先進的模型之一。

這項研究發表在「自然」（Nature）期刊上，是史丹福精神病學和行為科學教授帕斯卡（Sergiu Pasca）領導的團隊歷時七年研究的成果。帕斯卡表示，長期以來，由於活體人類腦組織難以獲取，因此了解精神和神經系統疾病的生物機制一直是一項挑戰。

「人類大腦很可能是這些疾病的根源，但它卻難以獲得。與其他器官和醫學領域不同，我們無法在活體個體中對人類大腦進行探測或測試。」為了克服這個障礙，研究人員將實驗室培養的人類腦組織移植到小鼠體內。人體組織得以存活、生長並與小鼠的神經系統建立連結。

帕斯卡說，這種方法為研究人員提供了一種研究人類大腦功能的方法，而這在以前是無法實現的。「現在我們可以讓人類細胞盡可能地整合到神經系統中，這樣我們就可以開始獲得我們以前無法獲得的大腦功能特徵，」他說。

新模型還允許科學家使用攜帶患者自身基因組成的細胞，為研究人員提供一種更好地了解大腦疾病如何發生和進展的方法。研究人員表示，這項突破可能有助於加速腦部疾病療法的研發和測試。

「想想癌症藥物的研發過程，就是先切出癌細胞，然後在實驗室裡測試各種化學物質和治療策略，」帕斯卡說。這種模型可以作為測試潛在療法的平台，同時增進人們對影響全球數百萬人的複雜神經和精神疾病的理解。

「還有很多工作要做，但我們希望，結合這些模型和其他方法，能夠幫助我們更好地了解這些神秘的大腦疾病，」帕斯卡說。研究人員還報告了該研究的其他幾項發現，包括低氧水平對大腦的影響以及在實驗室培養的人類腦組織中識別出罕見神經細胞。

這項研究有助於加快自閉症、精神分裂症、癲癇和腦性麻痺等疾病的研究，同時為科學家提供一種以前無法實現的全新工具來研究人腦。