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涉OpenAI竊聽案沙國工程師可能逃跑 聲請居家監禁候審遭駁回

編譯林思牧／綜合報導
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聯邦地方法官Alex G. Tse。(cand.uscourts.gov)
聯邦地方法官Alex G. Tse。(cand.uscourts.gov)

AI摘要

文章摘要整理：

涉嫌竊取OpenAI機密的沙國工程師阿爾福贊因有逃亡疑慮，聲請居家監禁遭法官駁回，檢方指其與沙國政府關係密切且家人已返國。

涉嫌竊聽OpenAI高管談話的沙國工程師，向法院聲請居家監禁候審。他的請願19日遭聯邦法官駁回。

美聯社報導，聯邦檢察官在最新提交的法庭文件中披露，曾就職於OpenAI的沙國工程師阿爾福贊(Abdulrahman Alfozan)被控在會議室祕密安裝錄音設備以竊取公司機密信息，在上周被捕前，距離他預定逃往沙烏地阿拉伯的日期僅「幾天之遙」。

檢察官在周日提交的備忘錄中指出，35歲沙國公民阿爾福贊的妻子和幼子在他被捕的次日已離開美國，他們乘坐的是由一名沙國軍方官員預訂並支付的單程機票。該備忘錄要求繼續羈押阿爾福贊。

聯邦檢察官寫道：「最終，被告幾乎沒有理由留在美國繼續等候此案的審理。他擁有充足的資源–包括在舊金山灣區從事高科技行業十年所獲得的豐厚收入，以及至少兩個在沙國的銀行帳戶–而且似乎還得到了某外國政府的大力支持。」

舊金山一名聯邦法官於19日支持檢方的請求，駁回了阿爾福贊的律師提出的將其釋放居家監禁的聲請。他的下次出庭日期定於11月。阿爾福贊的律師佩爾尼克（William Pernik）在法庭上辯稱，他的當事人與美國有著緊密的關聯，並且「距離實現每個移民的夢想」──獲得美國公民身分──僅剩幾周時間。

阿爾福贊的律師們在提交的法律文件中表示，他已安排下個月與聯邦官員進行入籍面試，並且自2020年以來一直是合法永久居民。他們也表示，阿爾福贊已在美國生活了15年，並曾在麻省理工學院和柏克萊加大就讀。佩爾尼克表示，阿爾福贊願意拿出「幾乎全部」資產──目前在美國投資帳戶中約100萬元──來支付保釋金。

「這個人願意放棄他擁有的一切」，他說，並補充說阿爾福贊的妻子也願意返回美國，因為她仍然持有2033年才到期的訪客簽證。

法官Alex Tse似乎持懷疑態度，質疑如果阿爾福贊逃跑並且保釋金被沒收，沙國政府是否會直接地向他賠償損失？聽證會結束後，佩爾尼克表示對不准在家監禁的裁決感到失望，但拒絕進一步評論。阿爾福贊的罪名如果成立，他面臨五年的有期徒刑。

受雇於OpenAI的沙烏地阿拉伯籍男子阿爾福贊，被監視錄影機拍下疑似偷裝竊聽器。...
受雇於OpenAI的沙烏地阿拉伯籍男子阿爾福贊，被監視錄影機拍下疑似偷裝竊聽器。(路透)

精華 FAQ

  • 法官與檢方都認為他有明顯逃亡風險，因為他距離原定返沙國日期僅幾天，且家人已在被捕後迅速離美，顯示他不太可能留在美國等審。

  • 檢方指出他被捕前已接近逃往沙烏地阿拉伯的時間，妻子和幼子也搭乘沙國官員訂票離境，並稱他在美國與沙國都有可動用資源，且疑似獲外國政府支持。

  • 辯方強調他在美國生活15年、持有合法永久居民身分，還安排入籍面試，並願意拿出約100萬元投資資產作保釋金，主張他與美國關聯深厚且無逃跑必要。

沙烏地阿拉伯 OpenAI

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