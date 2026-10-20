北加中文學校辦國慶T恤設計賽 學童秀想像力

北加州中文學校聯合會在南灣僑教中心舉行「國慶創意T恤設計大賽」頒獎典禮。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州中文學校聯合會首辦國慶創意T恤設計賽，62件作品分齡競逐，學生以手繪展現想像力，透過藝術創作加深對台灣與國慶文化的認識。

北加州 中文學校聯合會日昨在南灣僑教中心舉行「國慶創意T恤設計大賽」頒獎典禮，表揚以創意圖案呈現國慶主題的學生。各組前三名得獎者穿上印有自己設計作品的T恤，分享創作成果，現場洋溢歡樂氣氛。

本次比賽以「我的國慶，我的風格」為主題，依參賽者年齡分為三組，分別為5至8歲、9至12歲及13歲以上，共收到62件作品。各組除選出前三名外，另設優選獎及佳作獎，所有參賽學生均獲頒佳作獎，肯定他們投入設計與創作的努力。

聯合會會長廖琇菁表示，這是聯合會首次舉辦國慶T恤設計大賽，收到62件作品，讓她感到欣慰。她感謝家長、教師及各界人士支持活動，並希望孩子們繼續參與聯合會未來舉辦的才藝、學術及文化活動，從不同領域探索興趣、展現能力。她還鼓勵學生勇於發揮想像力，每一件作品都有其特色與價值。

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚肯定聯合會將藝術創作融入文化教育，讓學生透過設計T恤認識台灣，增進對國慶及相關文化的了解，並在創作過程中表達個人風格，提供給年輕一代參與國慶活動的新方式。 金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚發言。（記者王日芯／攝影） 評審之一周典樂說明評選標準，不接受使用電腦製圖。（記者王日芯／攝影）

評審之一周典樂在典禮上說明評選標準，指出評審主要考量作品的創作獨特性、與國慶文化的連結，以及整體藝術美感。由於作品最終將呈現在T恤上，評審也特別留意圖案運用於服裝時的視覺效果，評估設計是否適合實際穿著呈現。她特別強調，比賽不接受電腦繪圖，藉此鼓勵學生親自動手創作，展現個人想法與藝術表現。

透過這次比賽，學生不僅有機會展示繪畫與設計能力，也能以自己的方式參與國慶文化活動。聯合會期盼未來持續結合才藝展演、學術交流及文化教育，為學童提供更多發揮創意、認識文化的平台。 「國慶創意T恤設計大賽」部分獲獎選手合影。（記者王湘涵／攝影）