OpenAI沙國工程師偷裝竊聽器 被AI逮到

竊聽器被插入電視機背面的USB接口，並用衛生紙遮住。(司法部提供)

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI一名沙國工程師涉嫌在舊金山總部高層會議室偷裝竊聽器，並被AI協助辨識後遭逮捕，FBI已介入調查。

AI " rel="220164">OpenAI 公司裡一名來自沙烏地阿拉伯 的工程師，因在公司高層主管的會議室偷裝竊聽器被警方逮捕，他的動機是什麼？

舊金山紀事報報導，聯邦檢察官稱35歲的沙國公民阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）在OpenAI舊金山的總部藏匿了一個加密錄音設備。阿爾福贊去年加入OpenAI，他於上周五被捕，被控使用或試圖使用設備竊聽口頭通訊。

檢察官稱，他已於13日在聯邦法院出庭，目前仍被羈押。此案涉及一個加密竊聽設備，據稱該設備被隱藏在一間高管討論機密研究、商業計畫和政府合作項目的房間的電視機後面。OpenAI表示，其人工智慧模型幫助調查人員檢查了該設備，並識別出涉嫌放置該設備的員工。

OpenAI表示已解雇阿爾福贊，並將此案移交聯邦調查局FBI，FBI正在繼續調查。根據聯邦刑事訴狀，該設備於9月30日在一次高階主管會議室的安全檢查中被發現。它被插入電視機背面的USB接口，並藏在衛生紙中。調查人員認為該設備大約在9月28日安裝。

據稱，監視器畫面顯示，在發現該設備之前，阿爾福贊曾多次出現在會議室附近，儘管他沒有被授權進入該會議室或參加在那裡舉行的會議。據稱，阿爾福贊使用辦公效率工具搜尋OpenAI的辦公地點、會議室、會議日程以及公司領導層和外部合作夥伴的聚會地點。

檢察官稱，一個與其配偶關聯的聊天機器人帳戶（該帳戶與阿爾福讚的帳戶共享身份資訊）在9月24日至30日期間被用於詢問有關構建、隱藏和遠端存取錄音設備的問題。

調查人員描述了10月5日發生的另一起事件，監視器畫面顯示阿爾福贊進入會議室並查看了電視機後面的情況。同日保全人員在另一個房間發現了一個包包，檢察官稱，包包裡有阿爾福讚的錢包、身分證件以及第二個錄音設備，該設備與在電視機後面發現的那個類似。

公司還表示，有證據顯示阿爾福贊打算在其他敏感地點安裝額外的錄音設備。OpenAI表示，其調查未發現任何危及產品安全或客戶資訊安全的行為。OpenAI周二在X平台上發表聲明稱，公司與聯邦調查人員協調解僱阿爾福贊的時程，以避免干擾案件調查。

阿爾福贊涉嫌偷裝的竊聽設備。(司法部提供)