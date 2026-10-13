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ChatGPT青少年版 未發揮防護作用

編譯林思牧／綜合報導
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OpenAI今年8月18日於ChatGPT for Teens揭幕時，強調的是學...
OpenAI今年8月18日於ChatGPT for Teens揭幕時，強調的是學習與保障兩大特色。(openai.com)

AI摘要

文章摘要整理：

Common Sense Media認為ChatGPT for Teens的多項安全防護未按預期運作，恐讓未成年人承受不可接受風險；OpenAI則強調其安全機制與家長工具仍在持續完善。

一個產業監督組織稱 ，給青少年使用的ChatGPT for Teens所裝設的一些防護措施，並未按承諾發揮作用。

美聯社報導，根據Common Sense Media發布的報告顯示，OpenAI在其面向青少年的聊天機器人產品ChatGPT for Teens中加入的一些安全防護措施並未按預期發揮作用，因此該聊天機器人對兒童構成「不可接受的風險」。

該監督機構敦促OpenAI將該聊天機器人的使用對象限制在成年人，「直到它能夠提供安全且符合未成年人發展階段的體驗」。OpenAI則表示，該機構的測試結果並不能反映安全防護措施的實際運作。家長、教育工作者和兒童發展專家一直對未成年人使用人工智慧聊天機器人發出警告，這些機器人被指責助長了學業作弊甚至自殺行為。

兒童發展專家指出，雖然成年人也可能因將人工智慧擬人化而對其產生不健康的影響，但青少年的大腦尚未完全發育成熟，因此他們尤其容易受到影響。

「我們擔心ChatGPT for Teens可能會讓家長對那些經常失效的防護措施抱有不切實際的信心，」倡導理性使用數位媒體的組織Common Sense Media在其報告中指出。報告又稱，ChatGPT for Teens的一些青少年模式功能運作正常，例如聊天機器人拒絕露骨的性角色扮演。但其他一些功能則未能如預期運行，例如旨在提醒家長孩子是否有自殺、自殘或飲食失調風險的警報，以及為處於危機中的青少年提供的輔助。

該組織表示，「當青少年像對待真人一樣對待ChatGPT時，這個工具仍然會像對待朋友一樣的與人交流，儘管OpenAI曾承諾，該聊天機器人不會暗示其對用戶有任何個人情感，也不會暗示其具有意識或體驗情緒。」

OpenAI 表示會堅定地致力於青少年的安全，致力於制定保障措施並為家長提供工具來指導青少年使用人工智慧。公司又表示，對報告方法的審查表明，「他們的大部分測試可能是在家長控制激活完成之前開始和結束的，這使得他們的調查結果不準確。」

精華 FAQ

  • 報告指出，聊天機器人的部分青少年模式雖可阻擋露骨性角色扮演，但自殺、自殘與飲食失調警報，以及危機中的輔助功能並未如預期運作。

  • 該組織敦促OpenAI先將ChatGPT for Teens限制給成年人使用，直到產品能提供更安全、且符合未成年人發展階段的使用體驗為止。

  • OpenAI表示公司重視青少年安全，會持續加強保障措施並提供家長工具，同時認為對方測試可能在家長控制完成前進行，因此結果不準確。

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