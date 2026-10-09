我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為全球受難者發聲 和平獎得主皮萊曾多次挑戰中國

每48秒就拍1張 這個大城測速狂開單 華埠旁成熱點

TAITA年會矽谷登場 王美花解析台灣AI供應鏈優勢

記者王湘涵╱聖他克拉拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
TAITA創會會長邱俊邦（左）向前經濟部長王美花（中）頒發感謝狀，右為TAITA...
TAITA創會會長邱俊邦（左）向前經濟部長王美花（中）頒發感謝狀，右為TAITA會長劉嘉寧。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

TAITA年會在矽谷登場，王美花指出台灣憑藉完整AI供應鏈與製造聚落掌握全球約9成AI伺服器，同時提醒資料中心用電與社會就業挑戰升高。

矽谷台美產業科技協會（TAITA）2026年會本月3日在聖塔克拉拉登場，前經濟部長王美花以「新AI時代：台灣科技繁景」為題發表專題演說。她指出，目前全球約九成AI伺服器由台灣製造，AI浪潮不只帶動半導體產業，也讓材料、零組件甚至傳統製造業迎來新的轉型機會。

今年年會聚焦量子運算、傳統運算、人工智慧及全球創新，下午安排多場科技講座，從量子電腦製造、醫療應用到量子運算與AI整合等不同面向切入。晚宴吸引逾250人出席，除王美花專題演說外，也頒發獎學金鼓勵年輕世代，並以科技音樂會為年會增添不同元素。

TAITA會長劉嘉寧（Servina Liu）表示，協會希望持續串聯台灣與矽谷的科技產業及人才，透過交流促成更多實際合作。

王美花指出，AI產業背後需要眾多企業共同支撐，從晶片製造、伺服器到材料、設備及各種零組件，台灣長年形成上下游密集的產業聚落，也成為AI浪潮中的重要優勢。她也提到，台灣股市目前排名全球第四，希望市場上的投資動能也能進一步擴散到新創生態系。

TAITA會長劉嘉寧在年會晚宴致詞，表示協會希望持續串聯台灣與矽谷的科技產業及人...
TAITA會長劉嘉寧在年會晚宴致詞，表示協會希望持續串聯台灣與矽谷的科技產業及人才。（記者王湘涵╱攝影）

她特別以傳統產業轉型為例，有業者從網球拍材料跨入半導體製程耗材、有公司從牙膏原料發展至半導體所需的高純度化學材料、也有業者從家具抽屜滑軌起家，後來進入伺服器供應鏈。王美花藉此指出，台灣許多企業憑藉多年累積的製造能力持續轉型，AI商機也正從大型科技公司向材料、零組件及傳統製造業擴散。

談到台積電擴大美國投資，王美花分析，背後包括美國政策及客戶需求等因素，但台積電在美擴廠的同時，也持續在台灣增加先進晶片及封裝產能。

不過，AI快速成長也帶來新的挑戰。王美花指出，全球大量興建資料中心，不只推高晶片及相關零組件需求，也帶來龐大用電壓力。簡報資料顯示，全球資料中心用電量預估將從2024年的約4150億度，增加至2030年的9450億度，六年間增加逾一倍。

她也談到AI對工作及社會可能帶來的影響。隨著AI能力快速提升，工作型態可能隨之改變，如何在科技創新、就業及社會穩定之間取得平衡，也將成為AI持續發展下必須面對的課題。

TAITA 2026年會晚宴吸引逾250人出席，包括科技產業人士、社區代表及政府...
TAITA 2026年會晚宴吸引逾250人出席，包括科技產業人士、社區代表及政府官員。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 她認為台灣長年累積晶片、伺服器、材料、設備與零組件等上下游聚落，形成完整供應鏈，讓台灣在全球AI浪潮中具備關鍵製造優勢，且可持續帶動產業升級。

  • 年會聚焦量子運算、傳統運算、人工智慧與全球創新，下午安排多場科技講座，晚宴則有獎學金頒發與科技音樂會，吸引超過250人出席交流。

  • 她指出全球資料中心大量興建將使用電需求急速攀升，預估2030年用電量達9450億度，較2024年大增；同時AI也可能改變工作型態，考驗就業與社會穩定。

矽谷 供應鏈 量子運算

上一則

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

下一則

布利桑頓「萬聖節」幽靈夜遊 重現百年老城傳說

延伸閱讀

北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流

北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流
因應AI需求 蘇姿丰：AMD加碼在台投資

因應AI需求 蘇姿丰：AMD加碼在台投資
蔡英文史丹福DEFCON談科技安全 全場起立歡呼近2分鐘

蔡英文史丹福DEFCON談科技安全 全場起立歡呼近2分鐘
AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓恐受傷最重 出口金融皆受衝擊

AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓恐受傷最重 出口金融皆受衝擊
AI向善研討會 侯宜秀談台灣機會與挑戰

AI向善研討會 侯宜秀談台灣機會與挑戰

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
根據Berkeley Scanner報導，布萊恩和亞裔妻子米雪兒結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市。 （Google Maps）

女裝品牌CEO投資失利 疑槍殺亞裔妻後自戕

2026-10-05 02:19

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安
才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列