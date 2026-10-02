川普宣布AI改名SI 輝達黃仁勳持正面態度 加州政府不跟進

矽谷科技公司並未全面改用SI。（記者龔玥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府要求聯邦文件改用「Super Intelligence」與「SI」取代AI，但矽谷業界與學界看法分歧，加州政府也未跟進這項命名變更。

美國總統川普 宣布將「人工智能」（Artificial Intelligence，AI）改稱「超級智能」（Super Intelligence，SI），引發科技業界不同反應。對以矽谷 為核心的灣區科技產業而言，部分業者接受「Super Intelligence」概念，但也有AI研究人員認為，兩者在技術上並非同義詞，改名可能反而造成混淆。

白宮9月29日發布行政命令，要求聯邦行政部門在官方信函、公共通訊、網站、報告及政策文件等非法律文件中，以「Super Intelligence」及「SI」取代「Artificial Intelligence」及「AI」。白宮表示，現今最先進的AI系統能力已遠超過最初「Artificial Intelligence」一詞所涵蓋的範圍，因此「Super Intelligence」更能反映技術發展。

川普當天也表示，「It's not AI, it's SI」，稱名稱已「正式」改為SI。不過，矽谷科技公司並未因此全面改用新名稱。

「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，輝達執行長黃仁勳 對「Super Intelligence」持正面態度，曾表示超級智能為推動科學發現、生產力、安全、醫療及繁榮帶來「非凡機會」。Meta早在2025年便開始使用「Superintelligence」一詞，並將AI團隊命名為「Meta Superintelligence Labs」。

但AI研究人員對此則較為保留。AI教授、AI風險倡議組織Evitable創辦人大衛・克魯格（David Krueger）指出，「superintelligence」在AI研究領域本來就具有特定含義，通常指能力遠超人類的AI；他認為將AI全面改稱SI可能增加外界對相關技術的混淆。

另一名AI學者也指出，目前大部分AI系統並不屬於「superintelligence」，兩個概念不能直接畫上等號。相關爭議反映出，科技業界雖然廣泛討論「超級智能」的未來，但是否應以SI取代AI，並未形成一致看法。

加州政府也沒有跟進聯邦政府的改名。加州州長紐森9月30日簽署行政命令，要求州政府機構繼續使用「Artificial Intelligence」及「AI」，而非川普政府所推動的「Super Intelligence」。

因此，目前「AI改稱SI」主要是川普政府對聯邦行政部門的用語政策，並非全球或美國科技產業已經完成的正式更名。矽谷企業、研究人員及政府機構是否全面採用SI，仍存在不同看法。