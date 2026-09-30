去年排名187 灣區史丹福線上高中躍最佳私中前十大

2027年灣區排名最高的線下私立高中是屋崙的College Preparatory School，位列第20名。（取自Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 史丹福線上高中躍升全美私中第10，較去年187名大幅上升。

史丹福線上高中躍升全美私中第10，較去年187名大幅上升。 重點二： 灣區共有10所私立高中進入Niche全美前100名。

灣區共有10所私立高中進入Niche全美前100名。 重點三：屋崙College Preparatory School列20，Lick-Wilmerding列34

AI摘要 文章摘要整理： Niche最新全美私立高中排名顯示，灣區10校進入前100，史丹福線上高中從去年187名暴升至第10，成為區內最高名次學校。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據周一（28日）發布的一項最新競爭性排名，灣區 十所私立高中躋身全美前100名，其中一所甚至闖入了前十名。

教育網站Niche綜合了考試成績、畢業率等數據，以及學生、家長、教師和校友的評價，編制了「全美最佳私立高中」（Best Private High Schools in America）榜單，該榜單每年更新一次。

去年，灣區有九所學校躋身Niche全美前100名，其中大多數在2027年的最新排名中仍保持了這一位置，但它們全都被一所2026年未進入前100名的學校所超越。

在2027年全國榜單中，排名最高的灣區私立學校是史丹福線上高中（Stanford Online High School）。該校由史丹福大學 （Stanford University）運營，位於紅木城，課程完全採用線上授課模式。今年，史丹福線上高中在排名上實現了大幅躍升，去年該校在全國排名曾跌至第187位，如今已躍居第10位。

Niche的排名方法主要依賴用戶自報的數據，尤其是針對私立學校。Niche傳播總監利貝拉蒂（Nick Liberati）去年向紀事報表示，當年史丹福線上高中的數據報告中存在「一些缺失」，這可能是導致其排名急劇下滑的原因之一。

一位發言人表示，Niche會進行統計分析以確保對各校數據進行公平評估，而排名的差異可能僅由極微小的差距所決定。

根據Niche的排名，2027年灣區排名最高的線下私立高中是屋崙的College Preparatory School，位列第20名；Lick-Wilmerding High School位列第34名，是舊金山排名最高的私立高中。

拉法耶市（Lafayette）的Bentley School在2026年的排名中位列第95名，但今年跌出前100名，降至第138名。

紀事報維護著一份私立學校學費資料庫，該資料庫最近一次更新於2025年12月，即將進行下一次更新。榜單上的許多高中收取的學費與加州許多頂尖大學的水平相當，不過大多數學校都提供某種形式的經濟援助。

私立學校在灣區很受歡迎。在舊金山，大約每3名學生中就有1名就讀於私立學校，而全州平均水平為7.8%。家長們表示，他們選擇私立學校而非公立學校的原因多種多樣：對舊金山公立學校抽籤入學制度感到不滿；認為私立學校教師水平更高、班級規模更小或課程設置更靈活；以及相信私立學校能提高孩子進入更優質大學的機會。（紀事報的一項分析顯示，在加州，公立和私立高中的申請者被洛杉磯加大（UCLA）和柏克萊加大（UC Berkeley）錄取的機會幾乎相等。）