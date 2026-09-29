舊金山聯合學區總監推AI工具融入教育 引起教師、家長反彈

史瑞慶對SFUSD與Salesforce持續近14年的合作給予高度的讚譽。（本報檔案照）

據SFGATE報導，本月中旬Salesforce在舊金山 舉辦的年度Dreamforce大會，舊金山聯合學區 （SFUSD）總監史瑞慶（Maria Su）發表了演講，探討課堂中AI產品的應用。她認為，舊金山的教師需要AI工具才能取得成功。

史瑞慶此次出席Dreamforce大會，正值Salesforce於兩天前宣布將提供1800萬美元的新撥款，用於支持SFUSD及其他學區之後。SFUSD今年早些時候還與OpenAI 簽署了合同，向1萬2000名教師和工作人員部署了其ChatGPT Edu產品。學區目前還在制定全面的技術與AI政策，教委會計畫於2027年3月9日對此進行表決。

自2023年以來，Salesforce將AI作為向SFUSD捐贈的重點，例如鼓勵培訓教師將AI納入教學計畫；而且其慈善事業並非新鮮事，去年10月曾向舊金山和屋崙公立學校捐贈了1300萬美元，自2013年以來，其累計捐贈總額已超過1.56億美元。

但隨著公眾對AI和科技行業的態度日益惡化，加之9月17日「Stop the AI Race」遊行打亂了Dreamforce大會的進程，史瑞慶對AI的倡導已踏入爭議領域，部分教師和家長對AI進入課堂持警惕態度。已有超過1000名家長和教師簽署請願書，呼籲限制AI工具的使用並控制營幕使用時間。

似乎意識到了灣區對AI的牴觸情緒，史瑞慶在發言中從未使用「AI」一詞，只是籠統地談到了「工具」。在整個活動中，儘管她強調了課堂上「人際關係」的重要性，但她似乎確信教師和學生終將使用此類工具。

目前舊金山家長和教師對學校推廣科技及AI產品的反應褒貶不一，從課堂AI政策到學生手機使用規定，家長們都希望獲得更大的透明度，對市政府迄今未出台相關法規表示遺憾，表示不應該把SFUSD當作試驗田來摸索這些事情。

有關AI在數學領域應用的最新研究並不樂觀，對於那些可以直接複製貼上到AI聊天機器人中的數學作業題目，高中生花費的時間減少了30%，而他們在考試中的成績則下降了25%。