我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

舊金山聯合學區總監推AI工具融入教育 引起教師、家長反彈

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史瑞慶對SFUSD與Salesforce持續近14年的合作給予高度的讚譽。（本報...
史瑞慶對SFUSD與Salesforce持續近14年的合作給予高度的讚譽。（本報檔案照）

據SFGATE報導，本月中旬Salesforce在舊金山舉辦的年度Dreamforce大會，舊金山聯合學區（SFUSD）總監史瑞慶（Maria Su）發表了演講，探討課堂中AI產品的應用。她認為，舊金山的教師需要AI工具才能取得成功。

史瑞慶此次出席Dreamforce大會，正值Salesforce於兩天前宣布將提供1800萬美元的新撥款，用於支持SFUSD及其他學區之後。SFUSD今年早些時候還與OpenAI 簽署了合同，向1萬2000名教師和工作人員部署了其ChatGPT Edu產品。學區目前還在制定全面的技術與AI政策，教委會計畫於2027年3月9日對此進行表決。

自2023年以來，Salesforce將AI作為向SFUSD捐贈的重點，例如鼓勵培訓教師將AI納入教學計畫；而且其慈善事業並非新鮮事，去年10月曾向舊金山和屋崙公立學校捐贈了1300萬美元，自2013年以來，其累計捐贈總額已超過1.56億美元。

但隨著公眾對AI和科技行業的態度日益惡化，加之9月17日「Stop the AI Race」遊行打亂了Dreamforce大會的進程，史瑞慶對AI的倡導已踏入爭議領域，部分教師和家長對AI進入課堂持警惕態度。已有超過1000名家長和教師簽署請願書，呼籲限制AI工具的使用並控制營幕使用時間。

似乎意識到了灣區對AI的牴觸情緒，史瑞慶在發言中從未使用「AI」一詞，只是籠統地談到了「工具」。在整個活動中，儘管她強調了課堂上「人際關係」的重要性，但她似乎確信教師和學生終將使用此類工具。

目前舊金山家長和教師對學校推廣科技及AI產品的反應褒貶不一，從課堂AI政策到學生手機使用規定，家長們都希望獲得更大的透明度，對市政府迄今未出台相關法規表示遺憾，表示不應該把SFUSD當作試驗田來摸索這些事情。

有關AI在數學領域應用的最新研究並不樂觀，對於那些可以直接複製貼上到AI聊天機器人中的數學作業題目，高中生花費的時間減少了30%，而他們在考試中的成績則下降了25%。

精華 FAQ

  • 史瑞慶在Salesforce的Dreamforce大會上談課堂中科技與工具的應用，強調教師需要新工具才能成功，並認為學生與老師終將在教學中使用相關技術。

  • 學區今年已與OpenAI簽約，向1萬2000名教師和工作人員部署ChatGPT Edu；此外，Salesforce也宣布提供1800萬美元新撥款，持續支持SFUSD與其他學區。

  • 反對者擔心AI與科技產品會削弱學習品質、增加螢幕時間，且學區政策與市府規範都不夠透明，因此超過1000名家長和教師連署要求限制使用。

學區 舊金山 OpenAI

上一則

金山警局10月調整轄區 平衡巡邏警力

下一則

舊金山聯合學區AI閱讀輔導系統 學生聲音被上傳 家長憂個資問題

延伸閱讀

AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對

AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對
Dreamforce場外另一種聲音 示威者籲放慢AI發展

Dreamforce場外另一種聲音 示威者籲放慢AI發展
Dreamforce湧4萬多人 舊金山市中心熱鬧也擁堵

Dreamforce湧4萬多人 舊金山市中心熱鬧也擁堵
全新中文沉浸式學校落腳Noe Valley 最多可容納600名學生

全新中文沉浸式學校落腳Noe Valley 最多可容納600名學生
紐約市議會促檢討校園螢幕使用 要求教育局拿出實證

紐約市議會促檢討校園螢幕使用 要求教育局拿出實證

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

2026-09-23 16:43
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
灣區一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地國家公園徒步時，意外墜落身亡。示意圖。(記者王子涵╱攝影）

灣區摔角新星 徒步優勝美地時墜落身亡 年僅19歲

2026-09-22 18:34
舊金山有近4%的人口自認是亞裔也是白人，比率為美國本土各縣中最高。左圖左起為擁有混血血統的運動員劉美賢及谷愛凌。（美聯社）

超12%學齡童自認亞裔和白人 舊金山成「白亞混血」代表城

2026-09-26 02:20
圖為舊金山 885 Head St. 住宅去年3月的景象。(谷歌地圖)

金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...

2026-09-28 15:22

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查