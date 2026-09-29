舊金山聯合學區AI閱讀輔導系統 學生聲音被上傳 家長憂個資問題

舊金山聯合學區的AI閱讀輔導系統的功效及隱私問題，引發家長與師生關切。(示意圖，取自SFUSD臉書)

2024年，舊金山 聯合學區 (SFUSD)為所有幼稚園至五年級(K-5)的學生引進AI閱讀輔導系統「Amira」，合約涵蓋2萬3000個訂閱帳號，年費用近40萬美元。但這款應用程式的使用，引發家長與師生不滿，他們擔憂學校引入人工智慧 ，以及關於子女的敏感度資料、如何被收集和儲存問題。

「舊金山標準」報導，學區讓小學教師安排每位學生每周至少使用該軟體30分鐘，使用設備為學區配發的筆記型電腦及耳機。每當孩子讀錯或卡住時，卡通形象的紫髮女性「Amira」就會適時出現，拼讀出那名孩子沒讀對的單詞，並分享一個關於該單詞的趣事。

下個月，加州一年級和二年級的學生將迎來第二年的強制性閱讀篩檢；篩檢透過Amira平台進行，旨在評估包括閱讀障礙在內的閱讀困難風險。這個應用程式會在學生朗讀時錄下他們的聲音，並將錄音上傳至公司伺服器。標準報查閱學區去年在推行這項計畫時發給家庭的篩檢通知，其中告知家長可在9月28日之前選擇退出。然而，通知並未提及會對學生進行錄音、軟體使用人工智慧技術，也未說明錄音會被保存。

這款應用程式的使用，引發部分家長憂心。儘管紐約和洛杉磯等其他大型城市學區，已針對螢幕時間與輔導學生的人工智慧應用，制定嚴格政策，但舊金山聯合學區今年卻推動擴大Amira的使用範圍。

家長塔隆(Gretchen Tallon)本身是「Tech in Check」組織的活躍成員。該組織已向學區要求限制螢幕時間、暫停學生使用生成式人工智慧，並將Amira排除在小學核心教學之外。一項新政策草案定於2027年2月9日提交給教育委員會審議，並計畫於3月9日進行表決。

大多數家長對人工智慧工具Amira持保留態度，並質疑其成效。最重要的是，家長指出，在允許私人公司錄製孩子的聲音之前，從未有人徵求過他們的意見。

針對Amira的問題，學區表示，家長可以選擇不讓孩子參加這項篩檢評估，而教師則可在家庭有機會選擇退出的情況下，主動就課堂上使用的教學工具，與家庭進行溝通。學區未回應關於是否保留學生錄音，以及家庭能否選擇退出Amira輔導等問題。