臺美生醫論壇探討精準醫療 AI加速藥物開發成焦點

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右三）、金山僑教中心主任王偉讚（右二）與灣區臺灣人生技協會（BATBA）成員於2026臺美生醫論壇現場合影。（BATBA提供）

灣區 臺灣人生技協會（BATBA）日前在山景城舉辦2026臺美生醫論壇。今年聚焦人工智慧（AI）與精準醫療，邀集學術界、生技產業及科技領域專家，探討AI如何加速生醫研究、藥物開發與臨床應用。BATBA也希望藉此串聯矽谷 與臺灣的生醫人才，讓兩地有更多研究及產業合作機會。

2026臺美生醫論壇日前在山景城舉行，邀集學術界、生技產業及科技領域專家，聚焦人工智慧與精準醫療議題。（BATBA提供）

今年論壇以「透過跨領域創新推動精準健康」為主題，BATBA會長王意清表示，隨著生醫研究資料愈來愈龐大且複雜，如何有效整合及解讀已成為藥物開發的重要挑戰，而AI技術進步也為藥物開發及生技創新帶來新的可能。

今年兩位專題講者分別為安進首席科學長張元豪（Howard Chang）博士與舊金山加大（UCSF）教授吳蘭芳（Lani Wu）博士，分別介紹AI如何協助生物設計，以及如何從患者細胞特徵尋找更精準的治療方向。

安進首席科學長張元豪在論壇分享AI如何協助科學研究及開發新的基因治療工具。（BATBA提供）

張元豪分享AI如何協助科學研究及開發新的基因治療工具。他以人類視網膜研究為例，研究人員透過AI分析大量細胞資料，進一步設計新的基因調控工具，希望讓治療基因能更精準地作用於特定視網膜細胞。

他也強調，AI的角色並非取代科學家，而是協助科學家提升研究能力。即使目前AI已能預測蛋白質結構，仍需要高品質的實驗數據相互驗證，才能更準確掌握蛋白質間的作用，進一步應用於新藥設計。

吳蘭芳則以肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）為例，介紹如何利用患者細胞，分析不同患者的疾病特徵。團隊利用患者皮膚細胞建立研究平台，曾發現兩名當時尚未被診斷為ALS、但細胞表現與特定ALS患者高度相似的個體，數年後陸續發展出ALS，顯示細胞變化可能有機會提早捕捉疾病徵兆。

研究也發現，一些沒有特定基因突變的患者，細胞仍呈現相似特徵。這項發現也讓研究人員進一步思考，未來是否能依照患者不同的細胞特徵進行分類，找到更適合個別患者的治療方式。

論壇也透過「從模型到醫療」座談，與談人指出，AI要真正運用在生命科學及藥物開發，除了技術本身，高品質的研究資料也不可或缺；未來如何整合及共享這些資料，將是重要課題。