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智慧戒指聞名 舊金山科企Oura準備上市

記者王子涵╱舊金山報導
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Oura的核心產品Oura Ring是一款戒指型穿戴裝置，可以持續追蹤睡眠、活動...
Oura的核心產品Oura Ring是一款戒指型穿戴裝置，可以持續追蹤睡眠、活動量、壓力、心率及女性健康等超過50項健康數據。（Oura提供）

以智慧戒指聞名的健康科技公司Oura，周一正式啟動首次公開募股（IPO），計畫在納斯達克上市，最高估值可達156億元。這家總部位於舊金山的穿戴裝置公司，近年憑藉睡眠、心率與健康監測功能快速成長，如今準備進一步進入公開市場。

根據Oura向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，公司此次計畫發售5000萬股普通股，每股預計定價40至44元，其中1350萬股由Oura本身發行，其餘3650萬股則由現有股東出售。若以最高44元計算，本次IPO募資規模最高約22億元。

Oura已申請在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）掛牌，股票代碼為「OURA」。高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）及摩根大通（J.P. Morgan）等大型投行擔任主要承銷商。

路透報導，若IPO按照目前價格區間完成，Oura完全稀釋後估值最高可達約156.2億元，高於公司上一輪融資時約110億元的估值，也將成為今年受到市場關注的消費科技上市案之一。

Oura的核心產品Oura Ring是一款戒指型穿戴裝置，可以持續追蹤睡眠、活動量、壓力、心率及女性健康等超過50項健康數據。與Apple Watch等手腕式裝置不同，Oura將感測器整合在體積較小的戒指內，主打全天候佩戴及健康分析。

公司近年成長迅速。截至今年6月底的12個月內，Oura售出約360萬個裝置，營收達12.1億元，較前一年增長74%。公司並預計，到2026財政年度結束時，付費會員數將達約570萬人，較前一年增長96%。

Oura最初於2013年在芬蘭成立，今年完成企業重組，由新成立的美國Oura Inc.成為集團母公司。目前公司總部位於舊金山市Kearny街415號，歐洲總部則仍設在芬蘭奧盧（Oulu）。

精華 FAQ

  • Oura已正式啟動首次公開募股，計畫在納斯達克全球精選市場掛牌，股票代碼為OURA。若依目前價格區間完成，完全稀釋後估值最高可達約156.2億元。

  • Oura此次預計發售5000萬股普通股，價格區間為每股40至44元。其中1350萬股由公司發行，其餘3650萬股由現有股東出售，最高募資約22億元。

  • Oura Ring主打戒指型全天候健康監測，可追蹤睡眠、活動量、壓力、心率等50多項數據。公司近12個月售出約360萬個裝置，營收達12.1億元，年增74%。

舊金山 高盛

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