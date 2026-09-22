灣區富裕城市學生 獲全國優異獎學金比率高

來自灣區富裕城市的學生，獲得「全國優異獎學金」高中榮譽比率較高。(示意圖，取自Pexels)

今年有超過2150名加州 學生入圍「全國優異獎學金」（National Merit Scholarship）的半決賽名單。這是一項競爭激烈的全國性比賽，旨在表彰學業成績優異的學生。

舊金山 紀事報分析發現，來自灣區 富裕城市的學生，最有可能獲得這項殊榮。

「全國優異獎學金」的半決賽入圍者是根據PSAT成績選拔；PSAT是一項標準化考試，通常在高中生11年級(junior year)進行，也是SAT考試的預備。入圍準決賽的學生總數不到全美高中應屆畢業生總數的1%。

「全國優異獎學金」機構強調，某所學校半決賽入圍者的數量，不應被用作衡量學校品質的標準。雖然學校的教育水準、課程設置以及參加PSAT考試的學生比率都會影響入圍人數，但其他因素也發揮作用，其中包括所在城市成年居民的教育程度和支援。

舊金山紀事報分析發現，這些外部因素、包括一個地區的富裕程度，確實與該市學校全國優異獎學金半決賽入圍者的數量，存在相關性。今年，在南加州和灣區那些富裕且高學歷人群聚居區就讀高中的學生，比在貝克斯菲或莫德斯度等州內較貧困地區就讀學生，更有可能入圍半決賽。

在灣區，在至少有10名半決賽入圍者的城市名單中，洛斯阿圖山、巴洛阿圖、庫比蒂諾、薩拉度加、希爾斯堡、布利桑頓、阿賽頓、貝爾蒙、都布林等城市，入圍學生比率較高。

灣區之外，洛杉磯的Studio City、橙縣的Fountain Valley以及Ventura縣的Newbury Park，其入圍半決賽的學生比率也非常高。

在各大城市中，聖荷西表現出色，約有2.7%的11年級學生入選名單；在高中生總數超過1萬5000人的加州城市中，此一比率位居榜首。舊金山與屋崙情況則較為接近，兩地皆有約0.6%的11年級學生入圍半決賽，在大城市中也處於較高水平。

若要成為決賽入圍者，學生必須提交一份包含書面論文、推薦信以及學業成績、課外活動和所獲獎項等資訊的申請資料，同時還需在SAT或ACT考試中取得優異成績。全國將總共選出約6700名學生。