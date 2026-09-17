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AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對

記者李怡/舊金山報導
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AI進課堂惹議，舊金山近千家長聯署反對。（記者李怡╱攝影）
AI進課堂惹議，舊金山近千家長聯署反對。（記者李怡╱攝影）

人工智能（AI）快速走進校園，卻在科技重鎮舊金山引發家長反彈。舊金山聯合校區（SFUSD）近來面臨家長、教師及教育倡議人士集體施壓，截至9月中已有近千人支持由舊金山科技把關聯盟「Tech in Check San Francisco」推動的倡議，要求校區限制AI及數位工具在課堂上的使用，尤其反對在小學核心課程使用AI閱讀工具Amira。

家長擔心兒童過早依賴螢幕、個人資料及聲音遭收集，也要求校區提高透明度。

這波行動並非完全反對科技，而是質疑「科技是否用得太多、太快」。倡議者要求SFUSD停止在小學核心科目使用Amira等AI程式，暫緩生成式AI及大型語言模型進入學生裝置，同時禁止學校將學生的照片、聲音、影片等資料上傳至生成式AI系統。家長也希望學校重新增加紙本教科書、筆記本及手寫作業，在科技沒有明顯學習優勢時，優先採用紙本及教師面對面教學。

爭議焦點之一是Amira。這套AI輔助閱讀系統可讓學生對著電腦或平板朗讀，系統分析閱讀表現並提供回饋。SFUSD本學年也將Amira用於一年級和二年級的閱讀困難風險篩查，測試內容包括字母與聲音辨識、口語閱讀流暢度及詞彙等。部分家長因此擔心，孩子朗讀時留下的聲音資料如何儲存、誰能取得，以及未來是否可能被用於其他用途。

SFUSD公布的資料則指出，Amira並非ChatGPT一類可自由對話的生成式AI聊天機器人，而是一個封閉式系統。校區表示，學生的錄音會以去識別化方式儲存，不會與其他平台分享，也不會用於公開訓練AI模型。校區並稱，Amira符合聯邦「家庭教育權利與隱私法FERPA」及「兒童網路隱私保護法COPPA」的要求。

家長的疑慮已從單一軟體擴大到「孩子一天究竟要看多少螢幕」。Tech in Check組織提出，希望校區減少低年級學生人手一台Chromebook或iPad的做法，增加紙本閱讀、手寫及實體教材，並建立清楚的退出機制。若家長不希望孩子參與特定電腦或教育科技活動，學校應提供其他學習方式。

這場爭議凸顯SFUSD目前面對的AI政策空白。不同學校、甚至不同教師對學生能否使用AI的規定並不一致。SFUSD自己的家庭科技資源頁面也表示，校區仍在制定AI相關課程、政策及最佳實踐，許多問題尚待釐清。

類似爭議也在灣區其他學區出現。從巴洛阿圖到舊金山，愈來愈多家長要求學校證明教育科技確實能改善學習，而非因為新科技出現就直接搬進課堂。

精華 FAQ

  • 家長主要擔心孩子過早依賴螢幕、閱讀與寫作能力被削弱，且聲音、照片等個資可能被收集或再利用，因此要求學校提高透明度並提供替代學習方式。

  • Amira是一套AI輔助閱讀系統，讓學生朗讀後由程式分析表現並回饋，也被用來做低年級閱讀風險篩查；校方表示它是封閉式系統，錄音會去識別化保存。

  • 家長希望SFUSD停止在小學核心科目使用Amira，暫緩生成式AI與大型語言模型進入學生裝置，限制學生資料上傳，並增加紙本教材、手寫作業與退出機制。

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