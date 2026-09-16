不只科技業 灣區新鮮人求職難度創10年新高

與美國其他地區相比，應屆大學畢業生現在想在灣區找到工作尤其困難。（美聯社）

舊金山 州立大學（San Francisco State University）今年應屆畢業生阿利塔（Ryan Alita）自8月以來已在就業市場上投出約50份履歷，至今只找到一個實習機會。

阿利塔說：「許多大學應屆畢業生入門級的工作機會都消失了，現在找工作比十年前難很多。」

舊金山紀事報指出，根據政府數據、經濟專家和求職者的回饋，美國目前的就業市場是近十年來，除了新冠疫情 期間，應屆大學畢業生面臨的最艱難求職環境。由於包括科技業在內的許多行業不斷大規模裁員，不僅是職場新鮮人，就連工作經驗豐富的勞工也面臨職缺減少和失業率上升的困境。

與美國其他地區相比，現在在灣區 找工作尤其困難。

在一般情況下，年輕大學畢業生的失業率與一般勞工相近。但根據紀事報的分析，在過去幾年裡，灣區大學畢業生的失業率一直徘徊在6%左右，比灣區整體勞工失業率高出幾個百分點。

加州經濟持續研究中心主任勒維（Stephen Levy）說：「我們現在處於一個低招聘、低解雇的環境，灣區就業市場並沒有增加多少工作職位，陷入了停滯或緩慢增長的階段。」

根據ZipRecruiter和Indeed的數據，相對於全國就業市場，灣區的入門級職位比例有所下降。今年第一季度，Indeed軟體開發招聘職位中只有4.5%被歸類為入門級。相比之下，超過91%的個人照護和家庭健康護理職位為入門級，這些職位在灣區數量最多，但薪資也最低。

阿利塔發現，許多入門級工作都要求應徵者必須有一到三年的工作經驗，這對剛畢業的學生來說是極大的障礙。他表示，他之所以能得到目前這個實習機會，部分原因是這個機會只提供給舊金山州大學生。

柏克萊加大職業發展中心副院長哈伯（Sue Harbour）說：「現在的工作機會不如兩年前那麼多。企業愈來愈傾向於雇用兼具人工智慧、數據、網路安全或其他技能的人才，而且很多職位都要求應徵者具備專業能力。」

哈伯表示，與五年前相比，現在的大學生必須寄出更多的求職申請，才有被錄用的機會。但她也指出，求職申請數量多並不能保證一定能找到工作。

她說：「許多學生以為，只要他們大量寄出申請，就能提高獲得面試的機會，但這只會迫使雇主使用更多人工智慧來篩選申請。」