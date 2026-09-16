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Dreamforce談AI安全 巨頭意見兩極

編譯林思牧／綜合報導
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黃仁勳在Dreamforce大會首日的演說中，表態「不支持」要求政府加強監管人工...
黃仁勳在Dreamforce大會首日的演說中，表態「不支持」要求政府加強監管人工智慧的呼籲，而是支持川普總統的放任政策。(路透)

人工智慧安全成為本屆Dreamforce大會的焦點，共有五萬多來賓參加，輝達(Nvidia)執行長黃仁勳在大會首日的演說中，表態「不支持」要求政府加強監管人工智慧的呼籲，而是支持川普總統的放任政策。

灣區NBC電視台報導，由Salesforce公司主辦的Dreamforce大會，15日在舊金山的馬士孔尼中心揭幕，Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）是本屆大會的主題演講嘉賓之一。幾天前，他曾呼籲人工智慧產業放慢發展速度，以便安全措施能跟上腳步。

川普總統日前駁斥了放緩人工智慧發展的呼籲，稱人工智慧可能毀滅人類的擔憂是「騙局」（hoax），並反對增加額外的防護措施。舊金山紀事報報導，黃仁勳周二在大會上拒絕了加強政府對人工智慧監管的呼籲，他支持川普總統在該議題上的不干預立場。

「我們不需要任何新的法律，也不需要新的監管規定。我們只需要企業自己做出決定…我認為創新速度和產品安全性並非二選一的問題，兩者完全可以兼得。所以，你可以盡你所能地快速發展，但如果你覺得公司在任何時候都失去了控制，或者產品存在安全隱患，那就應該停下來。」黃仁勳在開幕主題演講中說。

Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）在大會上提出了一個折衷方案。「在我看來，技術本身無所謂好壞。」他說，「關鍵在於你如何運用技術。我認為這才是關鍵所在。這些公司顯然必須對他們所開發的產品負責。」

班尼奧夫又表示，隨著Anthropic公司準備上市以及人工智慧「淘金熱」的持續，舊金山應該要做好迎接「雲霄飛車」（roller coaster）的準備。「這對舊金山來說將是一個巨大的福音，不僅體現在就業、吸引新居民和住房方面，而且我預計，未來36個月內，圍繞著城市改造和財富增長的類似趨勢也會出現，這一點毋庸置疑。這種繁榮與蕭條的周期在舊金山非常常見。」

這項為期三天的大會，邀請了人工智慧領域的一些最知名人士出席分享見解，包括 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）、輝達執行長黃仁勳和 Anthropic 執行長阿莫迪。

Dreamforce大會15日至17日在舊金山的馬士孔尼中心舉行。(salesf...
Dreamforce大會15日至17日在舊金山的馬士孔尼中心舉行。(salesforce.com)

輝達執行長黃仁勳在Dreamforce大會發表談話時，熱情的與會者紛紛舉起手機拍...
輝達執行長黃仁勳在Dreamforce大會發表談話時，熱情的與會者紛紛舉起手機拍照。（路透）

精華 FAQ

  • 本屆Dreamforce大會的焦點是人工智慧安全，會場聚集5萬多名來賓，並邀請黃仁勳、阿莫迪與奧特曼等AI界重要人物分享看法。

  • 黃仁勳在主題演說中明確反對新增法律與監管規定，認為創新速度和產品安全可以兼得，並支持川普政府對AI採取不干預立場。

  • 班尼奧夫認為技術本身沒有好壞，關鍵在於使用方式，企業應對產品負責；他也預期AI熱潮將帶動舊金山就業、移民與財富增長。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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