我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

舊金山全日學前班 月費中位數2500元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
對舊金山雙薪家庭而言，常規工作周期間的全日制學前班，費用起價約為1500美元。(...
對舊金山雙薪家庭而言，常規工作周期間的全日制學前班，費用起價約為1500美元。(The San Francisco School臉書)

舊金山有數百間學前班可供選擇，既包括家庭式托兒(home-based programs)與托兒中心(childcare centers)，後者通常規模較大，設在商業或機構大樓內，並提供更具系統課程。對於在常規工作時間、每周五天上課的項目，家長平均每月需承擔的中位數費用約為2500美元。此數字不包括合作辦學項目，也未計入財務援助。

舊金山紀事報整理包含全市313所學前班的資料庫，重點關注學前中心，因為它們通常有更多公開資訊，其中收錄既有傳統學校，也有需要家長參與的合作辦學計畫(co-ops)。

選擇學前班，除了預算，還有許多因素需要考慮，從上課時間和地理位置到課程與教育理念。所謂「全日制」(Full day)學前班，是指上課時間大致與一般工作日相符的學校。

市長羅偉(Daniel Lurie)對「全民早期教育」(ELFA)學費補貼計畫的擴展，顯示家庭在做學前班選擇時，需要考慮的因素增加。

年收入不超過17萬8300美元的四口之家，在ELFA網絡內學校可享有免費入學資格。年收入在17萬8300美元至24萬3150美元之間的四口之家、3至5歲子女每月可獲得2115美元的學費抵扣額度；而年收入在24萬3150美元至32萬4200美元之間的家庭，可獲得1058美元的半額抵免。

舊金山有一些免費幼兒園，但大多數僅針對符合收入要求或處於弱勢的家庭。例如，位於Anza Vista社區的 Epiphany Center，中心計畫內的家長，可將孩子免費送入中心新開放的園內幼兒園。

對於有全職居家家長或工作時間彈性的家庭來說，還有費用較低的非全日制(part-time)項目，每月費用僅需數百美元。

對舊金山雙薪家庭而言，常規工作周期間的全日制學前班，費用起價約為1500美元。根據每小時費用計算，部分收費最高的幼兒園，每月超過4000美元，已接近灣區一些最昂貴私校學費。

精華 FAQ

  • 根據舊金山紀事報整理的資料，常規工作時間、每周5天上課的全日制學前班，家長平均每月支出中位數約為2500美元，且未計入財務援助。

  • 文章指出，家長除了預算外，還需考慮上課時間、地理位置、課程內容與教育理念等因素；全日制通常指時間接近一般工作日的學校。

  • 年收入不超過17萬8300美元的四口之家可在ELFA網絡內免費入學；17萬8300至24萬3150美元可每月抵扣2115美元，24萬3150至32萬4200美元則可獲1058美元半額抵免。

舊金山

上一則

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

下一則

酒鄉聖海倫那市 陷棕色自來水危機…居民依靠瓶裝水度日

延伸閱讀

單薪養活全家人 加州人至少得賺10萬

單薪養活全家人 加州人至少得賺10萬
市長話金山／舊金山旅遊業強勁 市政信息一次看

市長話金山／舊金山旅遊業強勁 市政信息一次看
灣區推家電電氣化補助 舊金山家庭最高可獲1200元

灣區推家電電氣化補助 舊金山家庭最高可獲1200元
一學年花費超過十萬的大學越來越多 實際花費究竟多少？

一學年花費超過十萬的大學越來越多 實際花費究竟多少？
迎新學年 市衛生局籲家長帶學齡兒童接種疫苗、備妥健康表格

迎新學年 市衛生局籲家長帶學齡兒童接種疫苗、備妥健康表格

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

2026-09-07 19:49

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見