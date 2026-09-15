舊金山全日學前班 月費中位數2500元

對舊金山雙薪家庭而言，常規工作周期間的全日制學前班，費用起價約為1500美元。(The San Francisco School臉書)

舊金山 有數百間學前班可供選擇，既包括家庭式托兒(home-based programs)與托兒中心(childcare centers)，後者通常規模較大，設在商業或機構大樓內，並提供更具系統課程。對於在常規工作時間、每周五天上課的項目，家長平均每月需承擔的中位數費用約為2500美元。此數字不包括合作辦學項目，也未計入財務援助。

舊金山紀事報整理包含全市313所學前班的資料庫，重點關注學前中心，因為它們通常有更多公開資訊，其中收錄既有傳統學校，也有需要家長參與的合作辦學計畫(co-ops)。

選擇學前班，除了預算，還有許多因素需要考慮，從上課時間和地理位置到課程與教育理念。所謂「全日制」(Full day)學前班，是指上課時間大致與一般工作日相符的學校。

市長羅偉(Daniel Lurie)對「全民早期教育」(ELFA)學費補貼計畫的擴展，顯示家庭在做學前班選擇時，需要考慮的因素增加。

年收入不超過17萬8300美元的四口之家，在ELFA網絡內學校可享有免費入學資格。年收入在17萬8300美元至24萬3150美元之間的四口之家、3至5歲子女每月可獲得2115美元的學費抵扣額度；而年收入在24萬3150美元至32萬4200美元之間的家庭，可獲得1058美元的半額抵免。

舊金山有一些免費幼兒園，但大多數僅針對符合收入要求或處於弱勢的家庭。例如，位於Anza Vista社區的 Epiphany Center，中心計畫內的家長，可將孩子免費送入中心新開放的園內幼兒園。

對於有全職居家家長或工作時間彈性的家庭來說，還有費用較低的非全日制(part-time)項目，每月費用僅需數百美元。

對舊金山雙薪家庭而言，常規工作周期間的全日制學前班，費用起價約為1500美元。根據每小時費用計算，部分收費最高的幼兒園，每月超過4000美元，已接近灣區一些最昂貴私校學費。