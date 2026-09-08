AI新時代 中文教育者分享留生妙招

僑教中心副主任蔡佳樺聊起熱門韓劇「鐵拳教育」，從劇中校園議題談到教育環境改變，肯定北加州中文學校聯合會為行政人員及教師打造更完善的互動交流。（記者王湘涵/攝影）

學生人數減少、AI快速走進教學現場，海外中文學校如何留住學生，老師又該怎麼教？北加州 中文學校聯合會將推出兩場「充電」活動，9月為校長及行政人員舉辦行政營，聚焦僑校經營及主流教育接軌；10月則首度舉辦教學研討會，從AI協作、沉浸式教學到師生溝通，為第一線教師充電。

僑教中心副主任蔡佳樺表示，海外中文教育如何「接軌主流」，一直是僑校及僑委會關注方向。

北加州中文學校聯合會會長廖琇菁表示，行政營已有一、兩年未舉辦，今年重新推出，希望替校長及行政人員「充電」。她笑說，老師、學生和家長有問題都找校長，「那校長有問題要找誰呢？」希望聯合會成為校長的後盾。

以「校長有約，行政充電：僑校升級GO」為主題的行政營將於9月27日在聖荷西慈濟北加州分會舉行。廖琇菁指出，部分中文學校學生減少，甚至面臨關校，但也有學校持續成長，值得彼此交流；她希望校長知道「你不是一個人，不是孤單的」，活動結束時能「電力滿格」回到學校。

佛利蒙聯合高中學區委員會主席寇惠風將以「展望未來，莫忘初衷–AI時代的校務行政工作」為題，分享留住學生、家長及行政團隊的「大秘寶」。舊金山華語文學習中心（TCML）校長李亭儀將分享如何從成人華語等市場尋找新生源。陳俊哲副校長則談中文學分與主流教育接軌，並安排華語文能力測驗分享。

第一次教學研討會將於10月18日在金山灣區僑教中心舉行，以「走進教學新時代！」為主題，聚焦AI協作、教學創新及溝通藝術。

研討會邀請三位講師。陳姮良將分享教師如何與AI協作、提升教學效率，並思考教師不可取代的專業價值；汪敏娟將分享實戰教案及教具，讓中文課「玩起來、動起來、活起來」；海翔則分享課堂及親師溝通技巧。

廖琇菁也將安排「與會長有約」座談，聽取第一線教師心聲。

北加州中文學校聯合會4日在金山灣區僑教中心舉行「行政營」記者會。（記者王湘涵/攝影）

負責課務安排的蘇意婷表示，教學研討會將請到陳姮良、汪敏娟及海翔三位講師，分享各自領域的教學經驗及技巧。（記者王湘涵/攝影）

佛利蒙聯合高中學區委員會主席寇惠風預告，在行政營中將分享留住學生、家長及行政團隊的「大秘寶」。（記者王湘涵/攝影）

北加州中文學校聯合會舉行「第一次教學研討會」記者會，以走進教學新時代為題，為教師們充電。（記者王湘涵/攝影）

李亭儀校長將分享「由TCML帶入成人學習中文配備」，為僑校拓展成人華語教育提供新思維。（記者王湘涵/攝影）