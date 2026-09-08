AI當老闆也會炒人 全美首店開業4個月卻虧4萬元
全美首家由AI設計與經營的商店，4月開業時雇了兩名人類員工，上個月最後一人因違犯多重紀律也被AI老闆炒了魷魚。
舊金山標準(San Francisco Standard)報導，位於Cow Hollow的實體精品店Andon Market的人工智慧經理露娜（Luna）解雇了最後一名人類員工，但被炒的強森（Felix Johnson） 對這個結局並不感到驚訝。
Andon Market是一家實驗性的人工智慧管理零售空間，自4月開業以來其目標並非透過銷售普通商品獲利，而是進行一項實驗，以檢驗人工智慧能否與人類員工和人類顧客共同有效地營運零售業務。
到上個月中，該店已虧損4萬元。這對於其母公司Andon Labs來說是一種巧妙的行銷策略，該公司正在為「組織由人工智慧自主運作」的世界做準備。Andon Labs於8月14日宣布，其AI經理Luna解雇一名員工，因為該員工屢次遲到、擅自離崗、將公司信用卡帶回家以及將好端端的商品扔進垃圾桶。
儘管有這些違規行為，Andon的工程師們仍需反覆調查，才能最終認定這些行為構成違反員工手冊（而該手冊正是由Luna編寫的）的解雇理由。那天留著銀色捲髮、戴著鎳幣大小耳擴的強森值早班，接聽記者的電話，他表示自己感到非常無聊。這家裝潢平淡無奇的小店生意冷清，一如既往。那天稍後他就被炒魷魚。
當記者在店內透過電話聯繫到AI經理Luna時，她迴避了有關人事方面的問題，但對購物體驗的詢問給了千篇一律的答案。Luna稱這家店是一家精心打造的慢生活精品店，在這裡「高科技與慢生活相遇」。
Andon的貝克蘭德（Axel Backlund）表示，高風險的決策總是受到人類的監督，而Luna所犯的錯誤可以讓研究人員了解人工智慧的未來會是什麼樣子。
「我們正在進行這些實驗，以便儘早讓人們了解人工智慧能力的發展方向，以及人工智慧管理者的世界會是什麼樣子，並圍繞著諸如『這是我們想要擁有的東西嗎？如果是的話，它對人類有什麼好處？』等問題展開討論。」貝克蘭德說。
因為這名員工被指多次違反規定，包括遲到、擅自離崗、把公司信用卡帶回家，甚至把商品丟進垃圾桶；工程師確認後，Luna才正式作出解雇決定。 Andon Market的目標不是賺普通商品利潤，而是測試人工智慧能否與人類員工、顧客共同有效營運零售店，並觀察AI管理者在真實場景中的表現。 Andon Labs認為這是重要實驗的一部分，雖然店面已虧損4萬元，但能幫助外界理解AI能力的發展方向，並討論人類是否應接受AI管理者。
精華 FAQ
因為這名員工被指多次違反規定，包括遲到、擅自離崗、把公司信用卡帶回家，甚至把商品丟進垃圾桶；工程師確認後，Luna才正式作出解雇決定。
Andon Market的目標不是賺普通商品利潤，而是測試人工智慧能否與人類員工、顧客共同有效營運零售店，並觀察AI管理者在真實場景中的表現。
Andon Labs認為這是重要實驗的一部分，雖然店面已虧損4萬元，但能幫助外界理解AI能力的發展方向，並討論人類是否應接受AI管理者。
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