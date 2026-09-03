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蘋果新CEO薪酬高於庫克 特納斯2027設定5800萬

編譯林思牧／綜合報導
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蘋果新執行長特納斯2027財年薪酬總目標5800萬美元。(蘋果官網)
蘋果新執行長特納斯2027財年薪酬總目標5800萬美元。(蘋果官網)

蘋果為剛上任的新執行長特納斯（John Ternus）設定5800萬美元的年薪目標，高於庫克的4700萬。

聖荷西信使報報導，蘋果宣布，新任執行長特納斯在2027財年的薪酬總額約為5800萬美元，而執行董事長庫克（Tim Cook）的薪酬約為4700萬美元。蘋果於本周二即特納斯正式上任的第一天，向美國證券交易委員會提交的文件披露了這一消息。這位新任執行長的年基本薪資為300萬美元，並將在明年獲得價值5500萬美元的股票獎勵。

現年65歲的庫克在執掌蘋果公司15年後，將公司大權移交給特納斯。在庫克的領導下，蘋果拓展了新產品線，年收入飆升至近5000億美元。庫克任內蘋果股價上漲超過2200%，遠超大盤表現。

現年51歲的特納斯將在2026財年（截至9月）獲得價值約250萬美元的按比例分配的限制性股票單位。特納斯獲得的股權獎勵中，四分之三將與蘋果相對於標普500指數其他成分股的表現掛鉤，其餘25%將以基於時間的股票單位形式發放，每半年發放一次。

作為新職務的一部分，庫克的年薪將從300萬美元降至200萬美元，而他2027年的股票選擇權目標價值為4500萬美元。他的薪資與蘋果業績的關聯性將降低，只有一半與標普500指數掛鉤。

庫克擔任執行長期間，2025年的總薪酬為7430萬美元。授予特納斯和庫克的新股票選擇權的價值將根據蘋果股價而波動。庫克表示，他計畫長期擔任執行董事長一職。蘋果從未披露特納斯先前擔任硬體工程資深副總裁時的薪酬，但該管理層通常的年薪約為2500萬美元，其中包括股票、工資和獎金。

在周二提交的文件中，蘋果並未透露高階主管可能獲得的現金獎金額度，不過現金獎金通常約為基本薪資的兩倍。這家總部位於北加州庫比蒂諾的公司，通常會在年初的股東會之前提供更多細節。

精華 FAQ

  • 蘋果為John Ternus設定的2027財年薪酬總額約為5800萬美元，明顯高於前任執行長庫克約4700萬美元的目標薪酬，並已向美國證交會揭露。

  • 特納斯的年基本薪資為300萬美元，另將在明年獲得價值5500萬美元的股票獎勵；其股權獎勵中，四分之三與蘋果相對標普500的表現掛鉤。

  • 庫克將轉任執行董事長，年薪從300萬美元降至200萬美元，2027年股票選擇權目標價值為4500萬美元，且與公司業績掛鉤程度也將降低。

庫克 Tim Cook 特納斯

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