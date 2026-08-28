保護未成年 Meta推更嚴新規 批評者：社媒不會突然變安全

26日Meta公司與檢方達成和解，加州資深助理檢察長艾克斯（Nicklas Akers，前左）和副檢察長歐尼爾（Megan O'Neill，前右）如釋重負地離開屋崙聯邦法庭。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Meta在與48個州達成180億元和解後，宣布強化未成年帳戶限制與安全機制，但兒少倡議者警告，這些措施無法讓社群媒體立刻變安全。

Meta 宣告為未成年人推出力度更大的新規，但批評人士警告家長不應認為社群媒體 自此就會突然變得安全。

美聯社報導，元宇宙平台（MetaPlatforms）26日與48個州達成了價值180億元的歷史性和解協議，18歲以下的孩子很快就會看到他們的Instagram(IG)和臉書(Facebook)體驗發生了一系列變化。

除了將在十年內支付的賠償金之外，Meta還同意加強其年齡估計，以阻止13歲以下的兒童使用其平台，並讓青少年使用適合年齡的帳戶，對18歲以下的用戶每天使用兩小時進行硬性限制，而且從午夜到早上6時阻止未成年人使用其應用程序，並開始隱藏「點讚」計數等的許多改變。

Meta表示，新的保障措施將僅適用於美國，其中大部分有效期為10年。雖然批評者和兒童權益倡導者承認，Meta在兒童安全方面所做的改變比Meta以往任何時候都更進一步，但他們警告說，這些改變不會在一夜之間解決其無數問題。

Meta前工程總監貝哈（Arturo Béjar）表示，這項和解協議是一個「重要的里程碑」，但家長不應因此認為 Instagram對兒童來說突然變得安全了。

「這項協議最大的問題，在於它允許Meta自行定義什麼是『危害』（harm），」貝哈26日在接受採訪時表示，「准你一天只能喝兩小時酒或抽兩小時菸，但對你來說仍然有害，因為所推送的內容仍會影響你的健康。」

貝哈是聯邦審判中第一個出庭作證的證人，這場審判因達成和解協議而提前結束。他希望Meta公司能夠解決內容推薦對青少年的影響，他認為這些推薦內容可能會讓人上癮。雖然青少年在達到兩小時限制後可能會放下手機，但他們可能會因此感到焦慮，因為該平台的設計方式讓他們渴望更多。

Meta表示，18歲以上的用戶也可以單獨啟用一些新的控制功能，例如每日時間限制提醒；但成年用戶無法像青少年那樣，可以在平台上調整「整體體驗設定」（overall settings）。