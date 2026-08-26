Meta審判 Instagram執行長作證 被問青少年安全略顯不耐

Instagram執行長莫塞里(右)今年2月在律師陪同下進入洛杉磯聯邦法院的情景。(美聯社)

對Meta 的審判本周將焦點轉向Instagram的設計，Instagram執行長莫塞里（Adam Mosseri）25日下午登上證人席作證。

灣區 NBC電視台報導，莫塞里於下午1時5分登上證人席，宣誓後開始接受詢問。他被問到關於華爾街 日報的「臉書文件」（The Facebook Files）系列報導，該系列報導由前Facebook員工、後來轉為舉報人的豪根（Frances Haugen）發布，披露了一些之前未公開的內部文件。

莫塞里承認，在臉書文件外洩後，他將內部資訊限制在公司內部少數被允許閱覽的人員範圍內。他表示，他並非有意隱瞞訊息，只是想更加謹慎和準確。他承認，Instagram員工之間擔心法律問題的先前備忘錄「對我來說是新聞」，但他表示，他理解每個人都希望保證事情的安全。

莫塞里接著談論Instagram旨在保護用戶安全的功能，例如「靜音模式」（quiet mode）和「休息一下」（take a break）。他也討論了Meta產品對年輕用戶的影響。他承認，在將Instagram的「休息一下」功能加入青少年帳號之前，該功能的採用率曾經一度很低。用的人不多。年輕用戶會使用Instagram的許多安全功能；有些功能有效，有些則無效。

莫塞里一向擅長於在公共場合發言，但此刻他對檢方律師反覆追問關於保護青少年安全的課題，似乎覺得有些不耐煩了。

此時原告方顯然試圖指出這項功能並不受到年輕人愛用。莫塞里回答說：「Instagram有很多功能，我們正在討論的只是這一個。

莫塞里承認，包括法庭上的所有人在內的所有Instagram用戶，都會收到該平台的通知；他也承認這些通知很煩人。此時法官告訴律師：你只剩三分鐘了。

莫塞里最後說：「關於安全，並沒有萬靈丹。」法官宣布這天的作證結束，莫塞里在26日將繼續作證。